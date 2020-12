Areszt za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 22.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wywiadowcy z katowickiej komendy zatrzymali mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 29-latka. Mężczyzna został zatrzymany tuż po tym jak uciekł z miejsca zdarzenia. Na wniosek śledczych, decyzją sądu, został on tymczasowo aresztowany. Grozi mu dożywocie.

Do zatrzymania mężczyzny podejrzanego o usiłowanie zabójstwa doszło w Panewnikach. Dyżurny katowickiej komendy otrzymał zgłoszenie, że przed jednym z budynków doszło do bójki pomiędzy dwoma mężczyznami. Z relacji zgłaszającego wynikało, że jeden z nich został ciężko raniony nożem. Na miejsce natychmiast zostali skierowani katowiccy policjanci. Jako pierwsi dotarli wywiadowcy, którzy kilka ulic dalej zatrzymali podejrzanego. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

Jak ustalili śledczy, pomiędzy 29-latkami doszło do kłótni, w czasie której jeden z nich ugodził nożem drugiego w twarz. Pokrzywdzony szybko trafił do szpitala, gdzie udzielona pomoc medyczna uratowała mu życie.

W Prokuraturze Rejonowej Katowice-Zachód zatrzymanemu przedstawiono zarzuty usiłowania zabójstwa. Na wniosek śledczych katowicki sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Grozi mu kara dożywotniego więzienia.

(KWP w Katowicach / mw)