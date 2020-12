Seniorka z powiatu suskiego został oszukana metodą"na policjanta” Data publikacji 22.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Oszust podający się za policjanta przekonał seniorkę do przekazania pieniędzy w zamian za uwolnienie syna, który miał spowodować wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Drugi ze sprawców, który zabrał od pokrzywdzonej kilkadziesiąt tysięcy złotych, został zatrzymany w Andrychowie. Po raz kolejny apelujemy o ostrożność.

17 grudnia br. przed południem 82-letnia mieszkanka powiatu suskiego odebrała telefon od mężczyzny, który przedstawił się jako policjant. Poinformował seniorkę, że jej syn spowodował wypadek drogowy, w którym zginęła kobieta i konieczne jest wpłacenie kilkudziesięciu tysięcy złotych, bo inaczej jej syn pójdzie do więzienia. Roztrzęsiona 82-latka przekazała oszustowi informacje jaką kwotą dysponuje. Po pieniądze miał zgłosić się inny policjant. Rzeczywiście za chwilę pojawił się mężczyzna, który zabrał przygotowaną gotówkę spakowaną w pudełko. Kobieta po przekazaniu pieniędzy nadal kontynuowała rozmowę telefoniczną, podczas której usłyszała, że wpłaconych pieniędzy jest mało i musi coś dołożyć. Zestresowana seniorka dołożyła resztę posiadanych pieniędzy, które podobnie zapakowała i po które zaraz pojawił się ten sam mężczyzna. Rozmówca przez telefon otrzymał od niej informację o przekazaniu pieniędzy, po czym rozłączył się.

Pokrzywdzona zadzwoniła zaraz do rodziny, która zaprzeczyła, by opisana sytuacja związana z wypadkiem jej syna miała miejsce. Kobieta zorientowała się, że została oszukana i niezwłocznie zadzwoniła na Policję. Powiadomieni o zdarzeniu policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej zebrane informacje przekazali do innych jednostek Policji. Oszust został zatrzymany w Andrychowie wraz z zabranymi od seniorki pieniędzmi.

Dzień później, 20-latek usłyszał zarzut oszustwa oraz przywłaszczenia funkcji funkcjonariusza, za co grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

W czasie okresu świątecznego znajdźmy chwilę czasu i porozmawiajmy z naszymi bliskimi. Apelujemy do dzieci i młodzieży o przekazanie naszych rad starszym rodzicom, babciom i dziadkom, którzy często pozostają sami w domu, a przez to narażeni są na działanie oszustów, domokrążców i innych przestępców.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, BY POD ŻADNYM POZOREM NIE PRZEKAZYWAĆ PIENIĘDZY OSOBOM, KTÓRYCH NIE ZNAMY OSOBIŚCIE I NIE WPUSZCZAĆ ICH DO DOMU LUB MIESZKANIA!

Przypominamy, że w przypadku odebrania telefonu z prośbą o przekazanie pieniędzy lub udzielenie pożyczki, należy zawsze:

nie działać w pośpiechu i odłożyć termin przekazania pieniędzy (najlepiej o kilka dni);

nie ulegać presji czasu, którą wytwarzają oszuści, aby osiągnąć swój cel;

potwierdzić informację, dzwoniąc na numer alarmowy 112;

jeśli musisz kogoś wpuścić, nie zostawiaj go ani na chwilę samego w mieszkaniu. Najlepiej, żeby towarzyszyli Ci wtedy sąsiedzi lub ktoś z rodziny;

nie przekazuj żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się za członków Twojej rodziny lub proszą o przekazanie pieniędzy poprzez osoby pośredniczące;

nie udzielaj żadnych informacji przez telefon, szczególnie swoich danych personalnych, adresu zamieszkania, numerów kont bankowych i haseł do nich, nie mów o swoich planach życiowych, czy członkach rodziny.

​(KWP w Krakowie/js)