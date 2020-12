Oszuści wykorzystują ostatnie chwile świątecznych przygotowań! Data publikacji 22.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dobiegają końca przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Wielu z nas czeka na przesyłki, które nadejdą w ostatniej chwili. Niestety pośpiech i przedświąteczna gorączka wyjątkowo sprzyjają oszustom. Mieszkanka powiatu strzeleckiego straciłaby 10 tys. zł gdyby nie czujność i szybka reakcja pracownika banku. Zaczęło się, jak w wielu przypadkach, od niewielkiej dopłaty do zamówionej przesyłki.

Okres świątecznych przygotowań dobiega końca i wkrótce usiądziemy do wigilijnej kolacji. Oszuści chcą wykorzystać ostatnie momenty przedświątecznej gorączki aby zarobić jak najwięcej. Sprzyja temu nasze roztargnienie i pośpiech, zwłaszcza jeśli czekamy na przesyłkę, która ma nadejść w ostatniej chwili.

Przekonała się o tym 67- letnia mieszkanka powiatu strzeleckiego. Kilka dni temu otrzymała wiadomość sms o konieczności dopłaty do zamówionej przesyłki niewielkiej kwoty. Kobieta kliknęła w dołączony do wiadomości link, za pomocą którego dokonała płatności, podając login i hasło do swojego rachunku bankowego. Oszuści wykorzystując dostęp do jej konta złożyli wniosek o udzielenie pożyczki w kwocie 10 000 złotych, która została przyznana. Czujność oraz szybka reakcja pracownika banku, który zweryfikował zgłoszenie, pokrzyżowały plany przestępcom. Dzięki natychmiastowemu zablokowaniu konta pokrzywdzonej oszustom nie udało się wypłacić pożyczonych pieniędzy.

Jak nie dać się oszukać?

Przede wszystkim nie klikajmy w nieznane linki w wiadomościach czy mailach. A jeśli nam się to zdarzy, dokładnie sprawdzajmy, na jakiej stronie się znajdujemy. Czytajmy też dokładnie wiadomości od rzekomych operatorów czy kurierów. Często niebezpieczne linki czy strony zawierają błędy ortograficzne, literówki, lub brak w nich polskich znaków.

Szczególną czujność zachowajmy podczas wykonywania płatności. Poświęcenie kilku sekund na zweryfikowanie, jaką transakcję mamy zaakceptować, może uratować nas przed utratą oszczędności. Zwracajmy uwagę na kwotę realizowanego przelewu zanim go zatwierdzimy. Kartą debetową czy bankomatową płaćmy przez Internet tylko w sklepach i na portalach znanych i zaufanych. Sprawdzajmy jakie formy płatności oferuje sprzedawca i jeśli to możliwe wybierajmy formę płatności przy odbiorze.

Pamiętajmy, że oszuści ciągle modyfikują swoje metody działania i skorzystają z każdej nadarzającej się okazji, aby wprowadzić w błąd i wykorzystać zaufanie niczego nie podejrzewających osób.

(KWP w Opolu / mw)