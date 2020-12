Wspólne działania policjantów uratowały ludzkie życie Data publikacji 22.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki dynamicznym i dokładnym ustaleniom dyżurnego piotrkowskiej jednostki oraz szybkiemu działaniu dzielnicowego Komisariatu Policji w Michałowicach uratowano ludzkie życie. 26-latek na czas trafił pod opiekę lekarzy.

21 grudnia 2020 roku po godzinie 12:00 dyżurny piotrkowskiej jednostki otrzymał zgłoszenie o próbie samobójczej. Kobieta, która zadzwoniła do komisariatu, nie widziała, gdzie może przebywać jej 26-letni znajomy, ale podczas rozmowy telefonicznej z nim usłyszała, że chce on zakończyć swoje życie. Poinformowała, że mężczyzna może przebywać na terenie województwa wielkopolskiego, ale nie potrafiła dokładnie wskazać gdzie. Ta informacja nie potwierdziła się jednak. Dokładne sprawdzenie oraz analiza posiadanych danych pozwoliło dyżurnemu na uzyskanie dokładniejszych informacji na temat mężczyzny oraz miejsca jego pracy. Okazało się, że 26-latek może przebywać na terenie podległym Komisariatowi Policji w Michałowicach, w województwie mazowieckim. Dyżurny od razu skontaktował się ze stanowiskiem kierowania tej jednostki. Natychmiast do firmy, w której miał pracować desperat został skierowany dzielnicowy - sierżant sztabowy Mariusz Szymanek. Został on poinformowany, że tego dnia mężczyzna nie przyszedł do pracy. Dowiedział się również, gdzie może przebywać. Od razu pojechał sprawdzić wskazany adres. Pomimo pukania i wołania nikt nie otwierał drzwi. Wiedząc, że w takiej sytuacji liczy się każda sekunda, funkcjonariusz wyważył drzwi. W mieszkaniu zastał 26-latka z założoną pętlą na szyi. Mężczyzna był nieprzytomny. Policjant odciął linę i udzielił mężczyźnie pierwszej pomocy. Po chwili reanimacji 26-latek odzyskał przytomność i został przekazany przybyłym na miejsce medykom. Na czas trafił pod opiekę lekarzy.

(KWP w Łodzi / mw)