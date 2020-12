Szczęśliwy finał dramatycznych chwil Data publikacji 22.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Blisko 90 funkcjonariuszy, ponad 20 strażaków, policyjny pies tropiący, a także quad. To bilans skierowanych sił do wczorajszych poszukiwań 86-letniego seniora z gminy Łubnice. Szeroko zakrojona akcja poszukiwawcza zakończyła się sukcesem.

Niepokojące zgłoszenie o zaginięciu starszego mężczyzny wpłynęło do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Staszowie wczoraj, 21.12.2020 r., tuż po godzinie 17:00. Zaniepokojona żona poinformowała, że jej 86-letni mąż około 13:00 wyszedł i do chwili zgłoszenia nie wrócił do domu. Największe obawy wzbudzał fakt, że senior był schorowany, na dworze było już ciemno, a temperatura spadała znacznie poniżej zera.

Dyżurny natychmiast zadysponował odpowiednie siły i rozpoczęto poszukiwania. Do akcji ruszyło ponad 100 osób, w tym policjanci, strażacy, przewodnik z psem tropiącym, a także quad ze staszowskiej straży. Funkcjonariusze dokładnie sprawdzali pobliski rejon miejsca zamieszkania zaginionego. Dokonano sprawdzenia budynków i zabudowań, okolicznych terenów leśnych, pustostanów, zbiorników wodnych, pobliskich miejscowości. Ponadto z radiowozu podawano komunikaty dotyczące zaginięcia seniora. Tuż po godzinie 21.00 mieszkaniec gminy Łubnice został odnaleziony. Ponad czterogodzinne poszukiwania znalazły swoje szczęśliwe zakończenie, a schorowany senior przekazany został pod opiekę załodze karetki pogotowia, która po przebadaniu przekazała, go zatroskanej rodzinie.

(KWP w Kielcach / mw)