Daj trochę SIEBIE na Święta – akcja krwiodawstwa z udziałem policjantów Data publikacji 22.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Puławach wzięli udział w akcji krwiodawstwa, przeprowadzonej przez Klub Honorowych Dawców Krwi „Dar Życia” przy Grupie Azoty. W ramach akcji „Daj trochę SIEBIE ma Święta”, podzielili się tym co najcenniejsze w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego.

Przedświąteczna akcja krwiodawstwa zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi „Dar Życia” przy Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nie jest ani pierwszą ani ostatnią akcją, w której uczestniczyli puławscy policjanci i pracownicy cywilni. Przez cały rok, regularnie oddając krew ratujemy ludzkie zdrowie i życie.

Jednocześnie promujemy ideę honorowego krwiodawstwa, zachęcając innych by podzielili się tym co niezastąpione i bezcenne – darem krwi. Tak było również tym razem. Może ze względu na wyjątkowy, świąteczny czas, może dlatego, że na „Zakładach” jest zawsze wyjątkowa, trochę świąteczna atmosfera - zgłosiło się prawie stu chętnych do oddania krwi. Wśród nich nasi funkcjonariusze i pracownicy, którzy dzieląc się krwią, dają szansę osobom chorym na wyleczenie i dalsze życie. Zachęcamy kolejne osoby, aby również zaczęły oddawać krew i przekonały się jak wiele satysfakcji z tego płynie.

Coraz większa liczba ozdrowieńców deklaruje chęć podzielenia się osoczem, które ma olbrzymie znaczenie w walce o powrót do zdrowia chorych na Covid-19.

W miniony wtorek swoje osocze po przebytej chorobie oddało 10 policyjnych kontrterrorystów. Dziś kolejni funkcjonariusze przyłączyli się do tej honorowej akcji. Sami już pokonali koronawirusa i teraz jako ozdrowieńcy mogą pomagać innym. Wiedzą, że chorych ciągle przybywa i warto zrobić wszystko, by wspierać ich w walce z chorobą.

Dzisiaj do Krajowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zgłosili się funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Mundurowi podkreślają, że ten bezinteresowny gest daje ogromną satysfakcję, a zarazem nadzieję, że oddany płyn przyczyni się do uratowania czyjegoś życia. Zapotrzebowanie na osocze nie spada i w dalszym ciągu wielu chorych czeka na terapię z jego wykorzystaniem. Zachęcamy ozdrowieńców do dzielenia się osoczem!

Z kolei wczoraj Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białej Podlaskiej odwiedził sierżant sztabowy Adam Strychalski, pełniący na co dzień służbę w Zespole Patrolowo- Interwencyjnym komendy miejskiej. Kiedy tylko spełnił warunki dawcy postanowił włączyć się w tę bezinteresowną pomoc. Mundurowy oddał krew z której pozyskane zostanie osocze.

Kolejni policjanci czekają już, by po spełnieniu kryteriów oddać osocze bądź krew potrzebującym. Zachęcamy do włączenia się w tą inicjatywę oraz przypominamy, że pobieranie osocza jest całkowicie bezpieczne i trwa około 40 minut. Dawcą osocza mogą być osoby, które:

• przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami);

• są obecnie uznane za zdrowe, czyli minęło co najmniej 28 dni od zakończenia objawów, natomiast u osób bezobjawowych 18 dni od zakończenia izolacji;

• spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 roku w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi.

• są w wieku 18-65 lat.

(KWP w Lublinie / mw)