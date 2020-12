Policjant po służbie ujął nietrzeźwą kierującą Data publikacji 22.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Po raz kolejny potwierdziło się stwierdzenie, że policjantem jest się również po służbie. Postawa zastępcy naczelnika wydziału dochodzeniowo-śledczego pozwoliła na wyeliminowanie z drogi nietrzeźwej kierującej. 28-latka za swoje działanie odpowie przed sądem. Za to przestępstwo grozi kara do 2 lat więzienia.

21 grudnia 2020 roku około godziny 22:30 zastępca naczelnika wydziału dochodzeniowo-śledczego piotrkowskiej komendy Policji poza służbą jechał alejami Sikorskiego w kierunku autostrady A1. Funkcjonariusz zwrócił uwagę na kierującą fordem focusem, która miała problemy z włączeniem się do ruchu. Ponadto pojazd nie miał włączonych świateł. Po dłuższej chwili kierującej udało się wjechać na rondo, po czym wjechała wprost do rowu. Kobieta manewrowała pojazdem, próbując odjechać. Widząc to, policjant podbiegł do forda i czując od kierującej woń alkoholu, zabrał jej kluczyki. Zastępca Naczelnika Wydziału o zdarzeniu poinformował dyżurnego piotrkowskiej jednostki, który skierował na miejsce patrol. Okazało się, że 28-letnia mieszkanka powiatu piotrkowskiego kierująca focusem miała blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Nie posiadała również uprawnień do kierowania pojazdem.

Kobieta odpowie przed sądem za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Kobieta odpowie również za kierowanie pojazdem bez uprawnień. Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości to jedno z największych zagrożeń w ruchu drogowym. Pamiętajmy, jeżeli widzimy nietrzeźwego wsiadającego za kierownicę, bądź mamy podejrzenie że jakiś pojazd może być kierowany przez taką osobę – reagujmy! Taka reakcja pozwoli wyeliminować z ruchu pirata drogowego, a nawet uratować komuś życie.

(KWP w Łodzi/js)