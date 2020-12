Zatrzymany za zabicie kota, którym rzucał o asfalt i znaki drogowe

Policjanci zatrzymali mężczyznę, który zabił ze szczególnym okrucieństwem kota. Do zdarzenia doszło w Jeleniej Górze. Podejrzany rzucał zwierzęciem o asfalt oraz uderzał nim w znaki drogowe, a następnie martwego kota wyrzucił do stawu. Świadkowe okrutnego zachowania mężczyzny powiadomili Policję. 35-latkowi może teraz grozić kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.