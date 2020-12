Pomaganie płynie w ich „niebieskiej” krwi. Policjanci oddali osocze i apelują o to do ozdrowieńców Data publikacji 22.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci słupskiej komendy, którzy wygrali walkę z koronawirusem, oddali osocze, aby wesprzeć tych, którzy walczą o swoje zdrowie, a nawet życie. Wiedząc, że podanie gotowych przeciwciał znacznie przyspiesza działania obronne organizmu i pozwala skuteczniej walczyć z wirusem, mundurowi zapewniają dalsze wsparcie, o które apelują też do ozdrowieńców. Kolejni policjanci już czekają na to, by jeszcze w okresie świąteczno-noworocznym podzielić się życiodajnym płynem.

Policjanci ze Słupska dołączyli do grona osób, które już oddały swoje osocze na rzecz pomocy osobom zakażonym wirusem SARS-CoV-2. Po tym, jak sami doświadczyli trudności w walce z niewidzialnym wrogiem, ani chwili nie zawahali się, by częścią siebie ratować tych, którzy mierzą się z zagrożeniem.

We krwi policjantów od zawsze płynie chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi i ratowania ludzkiego życia. W trosce o tych, którzy potrzebują osocza, mundurowi zapewniają płynność w oddawaniu go i apelują o to do ozdrowieńców. Na możliwość oddania płynu ratującego życie czekają już kolejni policjanci, którzy jeszcze w tym roku będą meldować się w Centrum Krwiodawstwa w Słupsku.

Przypominamy, pobieranie osocza nie boli, jest całkowicie bezpieczne i trwa około czterdziestu minut. Dawcą osocza mogą być osoby, które:

- spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U.2017 poz. 1741)

- przechorowały COVID-19, bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami, bądź wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl), zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, czyli minęło co najmniej:

- 28 dni od zakończenia objawów;

-18 dni od zakończenia izolacji w przypadku osób, które przeszły zakażenie w sposób bezobjawowy;

- są w wieku 18-65 lat;

- w przypadku przeprowadzonej w przeszłości transfuzji oraz kobiet po przebytej ciąży w wywiadzie wymagane będą dodatkowe badania, które wykonane zostaną przez Centra Krwiodawstwa.

Przed oddaniem osocza zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny z Centrum Krwiodawstawa, ponieważ szczegóły pobrania są ustalane indywidualnie z każdym dawcą. Nie są wymagane żadne dodatkowe badania wykonywane indywidualnie przez dawcę. Niezbędne badania dla dawców zapewnione są przez publiczną służbę krwi.