Kolejne uderzenie w przestępczość narkotykową Data publikacji 22.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Za posiadanie narkotyków odpowie młody mieszkaniec Lubina, zatrzymany przez policjantów wydziału kryminalnego. Funkcjonariusze zabezpieczyli 195 krzewów konopi indyjskich w różnej fazie wzrostu. W ręce wałbrzyskich policjantów podczas kontroli drogowej wpadł z kolei 57-latek u którego zabezpieczono znaczne ilości środków odurzających. Obaj zatrzymani staną przed sądem.

Policjanci wydziału kryminalnego lubińskiej komendy zatrzymali 27-letniego mieszkańca miasta podejrzanego o posiadanie narkotyków. W wyniku podjętych działań funkcjonariusze zlikwidowali uprawę prowadzoną przez mężczyznę. W trakcie realizacji policjanci zabezpieczyli 195 krzewów konopi w różnej fazie rozwoju oraz specjalistyczny sprzęt służący do ich uprawy. Jak ustalili policjanci, tylko z 15 krzewów znajdujących się pod namiotem, zatrzymany mógłby uzyskać od blisko 4 tysięcy do ponad 11 tysięcy porcji handlowych narkotyków. Podejrzany trafił do policyjnego aresztu.

Z kolei wałbrzyscy policjanci kilka dni temu zauważyli jadący jedną z ulic w mieście samochód osobowy i postanowili zatrzymać go do kontroli drogowej. Podczas wykonywanych przez mundurowych czynności mężczyzna, który kierował pojazdem, zaczął zachowywać się niespokojnie, co wzbudziło szczególne zainteresowanie policjantów. Ich podejrzenie potwierdziło się już chwilę później. Mundurowi znaleźli łącznie 5 woreczków strunowych, w których była amfetamina, z której można było uzyskać ponad 2300 porcji handlowych tego narkotyku. W trakcie pracy operacyjnej mundurowi potwierdzili również, że 57-letni wałbrzyszanin sprzedawał zabronione środki innym osobom, czerpiąc z nielegalnego procederu zyski. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu zastosował w stosunku do podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.

(KWP we Wrocławiu/js)