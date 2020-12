Szybkie zatrzymanie za rozbój na obywatelce Niemiec Data publikacji 22.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z Gubina zatrzymali po pościgu dwie osoby podejrzewane o rozbój na obywatelce Niemiec, do którego doszło w Cottbus. Skradziony w wyniku przestępstwa pojazd fiat panda został odzyskany i niebawem wróci do właściciela. Zatrzymani do wyjaśnienia 30-latka i 32-latek decyzją sądu spędzą najbliższe trzy miesiące w areszcie. Szybkie zatrzymanie jest efektem dobrej współpracy i przepływu informacji pomiędzy policjantami z Gubina i Cottbus.

W sobotę, 19.12.br., dyżurny z Gubina otrzymał informację, że w Cottbus w Niemczech doszło do rozboju na obywatelce Niemiec, a osoby podejrzewane o ten czyn uciekają skradzionym pojazdem w kierunku przejścia granicznego z Polską. Informacja niezwłocznie trafiła do patroli będących w służbie, którzy podjęli punkty obserwacyjne na przejściach granicznych w Gubinie i Gubinku. W pewnym momencie usytuowani w rejonie przejścia granicznego w Gubinku dzielnicowi zauważyli jadący od strony Niemiec z dużą prędkością samochód fiat panda, którego kierowca nie dostosował się do znaków nakazujących mu zatrzymanie się i kontynuował jazdę. Mundurowi ruszyli za nim. Policyjny pościg prowadzony zakończył się na terenie sąsiedniego powiatu żarskiego. Kierujący fiatem, chcąc skręcić w drogę leśną, wpadł w poślizg i wjechał w zarośla, a następnie zatrzymał pojazd, z którego wybiegli kierowca i pasażerka. Będący cały czas za nim dzielnicowi, natychmiast zareagowali i pobiegli za uciekinierami, zatrzymując ich.

Zatrzymani, to mieszkańcy powiatu żarskiego w wieku 30 i 32 lata. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że 32-letni mężczyzna ma czynne zakazy prowadzenie pojazdów mechanicznych wydane przez sąd w Żarach i Krośnie Odrzańskim, a pojazd figurował jako utracony na terenie Niemiec. Ponadto przy mężczyźnie funkcjonariusze znaleźli gaz pieprzowy, który najprawdopodobniej służył do dokonania zgłoszonego przestępstwa. Na miejsce wezwano grupę dochodzeniowo – śledczą wraz technikiem kryminalistyki, którzy wykonali oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczyli ślady. Pojazd pochodzący z kradzieży wartości ponad 22 tysięcy złotych został zabezpieczony do dalszych czynności procesowych, natomiast mężczyzna i kobieta zostali zatrzymani do wyjaśnienia.

W niedzielę (20 grudnia), podczas przesłuchania usłyszeli zarzut dokonania rozboju na obywatelce Niemiec. Mężczyzna dodatkowo odpowie także za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz złamanie sądowych zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych. W poniedziałek (21 grudnia) Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim po zapoznaniu się z materiałami sprawy złożył do sądu wniosek o zastosowanie wobec zatrzymanych tymczasowego aresztowania. Decyzją sądu 30-latka i 32-latek najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

(KWP w Gorzowie / mw)