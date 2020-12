Policjant z brzeskiej komendy oddał osocze Data publikacji 23.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Zapotrzebowanie na osocze cały czas jest duże. To cenny dar, który wspiera chorych na COVID-19 w powrocie do zdrowia. Każdy kto przeszedł zakażenie może się włączyć w pomoc. Tak zrobił st. post. Krystian Markowski i stawił się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Opolu by oddać osocze.

W dobie pandemii, każdego dnia dowiadujemy się o kolejnych osobach zakażonych koronawirusem. W szpitalach personel medyczny walczy o ich zdrowie i życie. Oprócz lekarzy, w pomoc może się zaangażować wiele innych osób. Każdy kto przeszedł tą chorobę ma szanse wspomóc chorych, którzy nadal walczą z wirusem. Policjant z Brzegu st. post. Krystian Markowski tak właśnie postąpił i oddał osocze, by ratować życie i zdrowie drugiemu człowiekowi.

Krystian od 2 lat jest funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Brzegu. Służbę pełni w ogniwie patrolowo-interwencyjnym i tam realizuje się zawodowo. Niesie pomoc potrzebującym, reaguje kiedy widzi, że prawo jest łamane i strzeże bezpieczeństwa obywateli. Poza służbą również pomaga. Od 5 lat jest wolontariuszem Szlachetnej Paczki. Tam wspiera rodziny potrzebujące pomocy i będące w trudnej sytuacji. Swoje serce oddaje również zwierzętom. Pomoc niesie bezdomnym psom ze schroniska we Wrocławiu.

Teraz, kiedy sam zmierzył się z wirusem i jest ozdrowieńcem, zdecydował się wspomóc leczenie chorych na COVID-19. 22 grudnia br. oddał osocze w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. Krystian sam zachęca innych by w ten sposób włączyli się w walkę z pandemią. To nic nie kosztuje, a wspomaga powrót chorych do zdrowia.

Osocze może zostać pobrane od osób, które:

spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U.2017 poz. 1741) Link do Rozporządzenia;

przechorowały COVID-19, bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami, bądź wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl), zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, czyli minęło co najmniej:

- 28 dni od zakończenia objawów;

- 18 dni od zakończenia izolacji w przypadku osób, które przeszły zakażenie w sposób bezobjawowy;

- są w wieku 18-65 lat;

w przypadku przeprowadzonej w przeszłości transfuzji oraz kobiet po przebytej ciąży w wywiadzie wymagane będą dodatkowe badania, które wykonane zostaną przez Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Rekomendujemy wcześniejszy bezpośredni kontakt telefoniczny z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ponieważ szczegóły pobrania są ustalane indywidualnie z każdym dawcą. Nie są wymagane jakiekolwiek dodatkowe badania wykonywane indywidualnie przez dawcę. Niezbędne badania dla dawców zapewnione są przez publiczną służbę krwi.

(KWP w Opolu / mw)