Dzielnicowa o wielkim sercu. Świąteczna paczka trafiła do potrzebujących

Data publikacji 23.12.2020

Dzielnicowa sierżant Michalina Purwiel po raz kolejny zorganizowała szczytną akcję dla potrzebującej rodziny. Tym razem jednak była to świąteczna paczka. Policjantka prywatnie od kilku lat cyklicznie przed świętami obdarowuje jedną rodzinę prezentami. W tym roku wytypowała do przekazania prezentów rodzinę ze swojego rejonu służbowego. Do zbiórki dołączyli się również bliscy i sąsiedzi dzielnicowej.

Sierżant Michalina Purwiel dzielnicowa z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu wspólnie z rodziną i sąsiadami zorganizowała świąteczną paczkę dla potrzebujących. Policjantka od kilku lat prywatnie w okresie świątecznym organizowała tego typu akcje. Jednak w tym roku jako dzielnicowa postanowiła pomóc rodzinie zamieszkującej w jej rejonie służbowym. Do zbiórki zabawek, słodyczy i sprzętu gospodarstwa domowego dołączyła się rodzina dzielnicowej i sąsiedzi. Kiedy Michalina Purwiel pakowała świąteczną paczkę do radiowozu okazało się, że prezentów jest tak dużo, że ledwo zmieściły się do samochodu. Cała rodzina, w tym sześcioro dzieci z niecierpliwością oczekiwali na przyjazd policjantki. Kiedy radiowóz podjechał pod dom potrzebującej rodziny dzieci czekały przy wejściu. Już na wstępie mama całej szóstki opowiedziała dzielnicowej, że jej pociechy od samego rana robiły domowe porządki. Funkcjonariuszka przekazała prezenty i sprawiła tym wszystkim domownikom ogromną przyjemność. Rodzina była bardzo wdzięczna i podziękowała za pomoc. Jednak to nie był jeszcze koniec. Obdarowani przygotowali również niespodziankę dla policjantki. Była to wzruszająca chwila. Dwoje dzieci, które są harcerzami, przekazało na ręce dzielnicowej Betlejemskie Światło Pokoju, które jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei. Uśmiechy, radość dzieci i światełko betlejemskie było najpiękniejszym prezentem jaki mogła dostać policjantka, tak bardzo zaangażowana w pomaganie mieszkańcom swojego rejonu służbowego.

(KWP w Gorzowie / mw)