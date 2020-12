Dzięki policyjnej eskorcie ranna kobieta otrzymała fachową pomoc medyczną Data publikacji 23.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci krakowskiej drogówki kolejny raz pomogli w sytuacji, w której liczy się każda minuta. Po uzyskaniu informacji, że starsza kobieta ze złamaną nogą potrzebuje pomocy, a czas przybycia załogi ratownictwa medycznego się wydłuża, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji eskortowali ranną do szpitala, gdzie kobieta uzyskała fachową pomoc lekarską.

Do niecodziennej sytuacji doszło 20 grudnia br. na ulicy Kocmyrzowskiej. W pewnym momencie do patrolu drogówki podszedł zdenerwowany mężczyzna, który poprosił o pomoc dla swojej znajomej, która przebywa w miejscu zamieszkania. Z jego relacji wynikało, że nie może poruszać się o własnych siłach, ponieważ złamała nogę, a pogotowie nie może w tej chwili przyjechać na miejsce. Policjanci nie zwlekając, wraz ze zgłaszającym udali się pod wskazany adres. Na miejscu okazało się, że kobieta ma otwarte złamanie nogi. Funkcjonariusze natychmiast udzielili rannej pierwszej pomocy medycznej, usztywnili miejsce złamania oraz je opatrzyli. Następnie eskortowano samochód zgłaszającego, który zawiózł kobietę do szpitala.

Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, którzy przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych eskortowali kobietę na pobliski oddział ratunkowy, starsza kobieta szybko otrzymała fachową pomoc lekarską.

(KWP w Krakowie/js)