Radości nie było końca – policyjna paczka dla małego Tomka Data publikacji 23.12.2020 Święta Bożego Narodzenia to czas kiedy szczególnie myślimy o innych osobach, które możemy wspomóc w radosnym ich przeżywaniu. Tomek ze Słubic w swoim liście do Świętego Mikołaja opisał co chciałby dostać pod choinkę. Mając to na uwadze policjanci oraz pracownicy słubickiej komendy przygotowali świąteczną paczkę dla chłopca.

Święta Bożego Narodzenia to czas dzielenia się radością i niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. Fundacja GRUPY Pomagamy ze Słubic, zorganizowała akcję „Listy do św. Mikołaja”. Każde dziecko mogło napisać list, bądź pomóc innym i wskazać osobę, do której powinna trafić świąteczna paczka. Ze skrzynki pocztowej Świętego Mikołaja, do słubickich policjantów trafił list małego Tomka. Chłopiec w swoim liście opisał swoje wymarzone prezenty. Mundurowi oraz pracownicy z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach aktywnie przyłączyli się do akcji. We wtorek, 22 grudnia br., słubiccy policjanci odwiedzili Tomka oraz jego mamę i przekazali mu świąteczne podarunki. Prezenty sprawiły chłopcu dużą radość i wywołały uśmiech na jego twarzy.

(KWP w Gorzowie Wlkp/js)