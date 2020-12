Policjanci ewakuowali mieszkańców i ugasili pożar, który wybuchł na klatce schodowej bloku Data publikacji 23.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Sierżant sztabowy Piotr Żak i starszy posterunkowy Mateusz Kluba, policjanci Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego Komisariatu Policji w Chełmku, profesjonalnie przeprowadzili interwencję, w trakcie której ewakuowali mieszkańców z zadymionego bloku, a następnie ugasili pożar, który wybuchł na klatce schodowej.

Do zdarzenia doszło wczoraj, 22.12.2020 r., w południe, w Chełmku. O godzinie 12.35 mieszkańcy jednego z bloków zaalarmowali służby ratunkowe o zadymieniu klatki chodowej. Najbliżej miejsca zdarzenia byli dwaj policjanci z Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego, tj. sierżant sztabowy Piotr Żak i starszy posterunkowy Mateusz Kluba. Patrol błyskawicznie rozpoczął ewakuację mieszkańców, w międzyczasie otwierając okna budynku. Następnie funkcjonariusze zlokalizowali źródło zadymienia, które znajdowało się na pierwszym piętrze budynku. Okazało się, że ogień wydobywał się ze znajdującej się w ścianie zamkniętej, nieużytkowanej skrzynki po hydrancie. Mundurowi najpierw podjęli próbę ugaszenia ognia gaśnicą samochodową, lecz kiedy to nie przyniosło rezultatu wyrwali metalową skrzynkę ze ściany i ugasili ogień gaśnicą i wodą. Przybyli na miejsce strażacy oddymili budynek, więc kilkudziesięciu lokatorów mogło wrócić do swoich mieszkań. W trakcie czynności ustalono, że najprawdopodobniej do skrzynki, w której znajdowały się śmieci, ktoś wrzucił niedopałek papierosa. W związku z powyższym policjanci wszczęli postępowanie, mające na celu ustalenie sprawcy zaprószenia ognia.

(KWP w Krakowie / mw)