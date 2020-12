„Świąteczna paczka” od śródmiejskich policjantów Data publikacji 23.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj policjanci z Ogniwa Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Komisariatu Policji Bydgoszcz – Śródmieście przekazali potrzebującej rodzinie „Świąteczną Paczkę”.

Policjanci ze śródmiejskiego komisariatu, wzorem ubiegłych lat, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia obdarowali potrzebującą rodzinę upominkami. Dzięki wsparciu i hojności życzliwych ludzi, którzy włączyli się do akcji zakupione artykuły pierwszej potrzeby, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przekazano potrzebującej rodzinie. Były to środki codziennego użytku, takie jak: artykuły drogeryjne, środki czystości, środki higieniczne, chemia gospodarcza oraz kosmetyki. Do szlachetnej akcji kolejny już raz włączyli się policjanci z Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KP Bydgoszcz – Śródmieście, którzy przekazali na ten cel paczkę ze słodyczami oraz pluszowy upominek dla dziewczynki.

Wszystkie wspólnie zgromadzone artykuły przekazano Pani Paulinie, która samotnie wychowuje 4-letnią Maję w porozumieniu z pracownikami socjalnymi z ROPS „Bartodzieje”, którzy na co dzień sprawują opiekę nad rodziną.

W imieniu Kierownictwa Komisariatu oraz wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania „Świątecznej Paczki” Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz – Śródmieście podinsp. Przemysław Kozłowski przekazał obdarowywanej rodzinie życzenia świąteczno-noworoczne, życząc przede wszystkim dużo zdrowia i spędzenia świąt w miłej i rodzinnej atmosferze.

W ramach podziękowania za okazane wsparcie policjanci prócz uśmiechu i radości na twarzach obdarowanych otrzymali również własnoręcznie wykonaną przez Panią Paulinę kartkę świąteczną.

Pracownikom, policjantom i wszystkim zaangażowanym w organizację „Świątecznej Paczki” w imieniu własnym i obdarowanej rodziny serdecznie dziękujemy.

Szczególne słowa uznania i gorące podziękowania kierujemy do Pana Błażeja i Jego Rodziny, który sam zakupił wymienione wyżej artykuły chemiczne i środki higieniczne.

(KWP w Bydgoszczy/js)