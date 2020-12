Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze,

Pracownicy Cywilni Policji,

pandemia koronawirusa, z którą mierzymy się od kilku miesięcy, w zdecydowany sposób wpłynie także na sposób przeżywania przez nas zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. W przeciwieństwie do poprzednich lat tym razem spędzimy je w gronie najbliższej rodziny, rezygnując z dalekich wyjazdów i spotkań z przyjaciółmi. W ten sposób będziemy chronić siebie i innych.

Zbliżający się koniec roku to czas podsumowań. Serdecznie dziękuję Wam za to, że od wiosny nieustannie stoicie na pierwszej linii walki z COVID-19. Jestem pełen uznania dla Waszych wysiłków, szczególnie tam, gdzie narażone jest również Wasze zdrowie. Każdego dnia kontrolujecie tysiące osób skierowanych na kwarantannę, dbacie o przestrzeganie obowiązującego prawa i wspieracie tych, którzy potrzebują pomocy, ponieważ przebywają w izolacji. Funkcjonariusze, Funkcjonariuszki i Pracownicy Cywilni, którzy pokonali koronawirusa, oddają osocze, by ratować innych chorych. To wyraz ogromnej odpowiedzialności za zdrowie pozostałych obywateli.

Dziękuję Wam za działania, które podejmujecie w trosce o zdrowie nas wszystkich. Wasze zaangażowanie jest szczególnie widoczne w ostatnich tygodniach, gdy jak zawsze, mimo dużej presji społeczno-politycznej, nieprzerwanie dbacie o bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny. Te zadania z pewnością wymagają od Was wytrwałości i cierpliwości. Jesteście atakowani za to, że chronicie przestrzegania prawa i przeciwstawiacie się tym, którzy to prawo lekceważą. Działacie w interesie państwa i jego obywateli, za co jestem Wam niezwykle wdzięczny. Wszystkim Policjantkom i Policjantom pragnę przekazać wyrazy mojego poparcia – zapewniam, że zawsze będę stał po Waszej stronie, gdy będziecie wykonywać zadania, do których zobowiązaliście się, wstępując do służby.

Jako funkcjonariusze służb mundurowych doskonale wiecie, że ludzkie zdrowie jest niezwykle kruche. Wiecie też, jak wiele energii należy poświęcić, aby należycie je chronić. Właśnie Wy – Policjantki i Policjanci – nie uchylacie się od służby o różnych porach dnia i nocy. Swoje obowiązki będziecie wykonywać także w tym czasie, który zdecydowana większość Polaków spędzi przy świątecznym stole. Dziękuję Wam za służbę, która sprawia, że mieszkańcy czują się bezpieczni.

Wszystkim Funkcjonariuszkom i Funkcjonariuszom oraz Pracownikom Cywilnym Policji życzę, aby Boże Narodzenie dało nadzieję i siłę na nadchodzące miesiące. Wierzę, że w czasie wolnym od służby odpoczniecie od codziennego wysiłku i w gronie najbliższych nabierzecie energii do dalszej trudnej i wymagającej pracy na rzecz społeczeństwa. W nadchodzącym roku życzę Wam i Waszym rodzinom przede wszystkim tego, co najcenniejsze – zdrowia.

Z wyrazami szacunku

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Mariusz Kamiński