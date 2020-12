Finał akcji „Pomaganie jest proste” Data publikacji 23.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Żywieccy policjanci zakończyli akcję „Pomaganie jest proste”. W niespełna dwa tygodnie mundurowi przy wsparciu instytucji i mieszkańców Żywiecczyzny, przekazali do placówek pomocowych pudła pełne fantastycznych zabawek. Pluszaki, autka, lalki, książki, puzzle i wiele, wiele innych trafią pod choinki. Dziękujemy wszystkim, bez których ta akcja nie mogłaby się odbyć.

Akcja, która powstała spontanicznie i została zaplanowana na jedną zbiórkę trwała blisko dwa tygodnie. Odzew mieszkańców Żywiecczyzny był ogromny i praktycznie każdego dnia policjanci otrzymywali telefony od kolejnych osób, które chciały dołączyć zbiórki. Zaangażowanie mieszkańców Żywiecczyzny pokazuje, że w tych trudnych czasach jest wiele osób, które noszą w sercu dobro i chęć dzielenia się z innymi. Policjanci przekazywali do instytucji pomocowych pudełka pełne zabawek, ale i innych rzeczy potrzebnych w każdym domu. Za pośrednictwem pracowników socjalnych trafią one do dzieci, które już jutro znajdą je pod choinką. Mamy nadzieję, że sprawią radość i szczęście niejednemu maluchowi.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję. Przede wszystkim dziękujemy wszystkim dzieciakom, które zdecydowały się rozstać ze swoimi, często ukochanymi zabawkami po to, aby dawały radość innym. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Żywiecczyzny, którzy dostarczali do nas zabawki. Dziękujemy dyrekcji oraz dzieciom z przedszkola w Węgierskiej Górce oraz przedszkola z Międzybrodzia Żywieckiego za przeprowadzenie zbiórki. Dziękujemy młodzieży z Zespołu Szkół Samochodowych z Żywca, która również dołączyła się do akcji. Dziękujemy dyrekcji i pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej za dalsze przekazania zabawek oraz innych rzeczy tym, którzy najbardziej ich potrzebują.

(KWP w Katowicach / mw)