Policyjna eskorta uratowała życie 2-letniej dziewczynce Data publikacji 23.12.2020 Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Turku 16 grudnia br. przeprowadzili pilotaż ojca z dwuletnią córką, która połknęła środek do przeczyszczania rur. Policyjna eskorta pozwoliła w bardzo krótkim czasie dotrzeć do przychodni i udzielić pomocy dziecku.

Do sierż. Janusza Góreckiego i st.post. Patryka Kędzierskiego z ogniwa patrolowo-interwencyjnego, 16 grudnia br. ok. godziny 17 na ul. Kościuszki podjechał roztrzęsiony mężczyzna i poinformował, że jego dwuletnia córka połknęła środek do przeczyszczania rur i się dusi. Policjanci nie zastanawiając się zaproponowali eskortę. Wsiedli w radiowóz i używając sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych eskortowali mężczyznę z dzieckiem do przychodni na ul. Korytkowskiej. Tam dziecku została udzielona pomoc i na miejsce został wezwany zespół pogotowia ratunkowego, który przetransportował dziecko do szpitala.

Życzymy małej Julii szybkiego powrotu do zdrowia, a z naszych policjantów jesteśmy dumni za ich zaangażowanie i profesjonalizm.

(KWP w Poznaniu / mw)