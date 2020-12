Złodziej samochodów zatrzymany po pościgu Data publikacji 23.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z toruńskiej drogówki zatrzymali po pościgu złodzieja, który ukradł porsche cayenne. Już wcześniej wobec zatrzymanego 23-latka toczyło się postępowanie, w którym podejrzany był o kradzieże dwóch innych pojazdów. Mężczyzna podczas ucieczki próbował potrącić policjanta. Zatrzymany 23-latek jeszcze dzisiaj usłyszy zarzuty. To recydywista, więc teraz może mu grozić do 15 lat więzienia.

Wczoraj, 22.12.2020 r., krótko przed godz. 9:00 dyżurny toruńskiej komendy odebrał zgłoszenie o kradzieży porsche cayenne. Telefonował pokrzywdzony, który wystawił ogłoszenie o sprzedaży tego auta. Zgłaszający umówił się na ul. Żelaznej w Toruniu z mężczyzną zainteresowanym kupnem auta. Tam złodziej wsiadł do samochodu pod pozorem odbycia jazdy próbnej i odjechał.

Natychmiast po zgłoszeniu informacja o kradzieży trafiła do wszystkich policjantów pełniących służbę. Na drogach wyjazdowych z miasta funkcjonariusze wystawili posterunki. Policjanci z drogówki zaważyli skradziony pojazd na drodze krajowej nr 91 w Łysomicach. Kiedy próbowali go zatrzymać, kierowca przyspieszył i nie reagował na ich polecenia. W Papowie Toruńskim uciekający pojazd natrafił na policyjną blokadę. Auto ominęło ją bez zatrzymania, a kierowca próbował potrącić tam policjanta, który chciał go zatrzymać. Na szczęście funkcjonariusz zdołał w porę odskoczyć.

Auto ścigane przez kilka patroli dojechało do Grębocina, gdzie jeden z radiowozów wyprzedził ścigany samochód i zablokował mu możliwość ucieczki. Pozostałe auta policyjne uniemożliwiły uciekającemu odwrót. Kierowca został wyciągnięty z auta i obezwładniony. Mężczyzna trafił do radiowozu, a stamtąd prosto do policyjnej celi.

23-latek jest dobrze znany policjantom. Wobec tego mężczyzny toczy się już postępowanie o kradzież dwóch innych samochodów. Mężczyzna za każdym razem działał podobnie – umawiał się na obejrzenie samochodu wystawionego do sprzedaży, po czym wsiadał do niego i odjeżdżał.

Pierwsze takie zdarzenie miało miejsce pod koniec października br., w Chełmży. Tam 23-latek ukradł audi A6. Funkcjonariusze po tym zdarzeniu poszukiwali 23-latka. Ten kradzionym samochodem podróżował po całej Polsce. Dokonywał kradzieży paliwa na stacjach benzynowych. Na chwilę obecną policjanci zebrali dowody świadczące o przynajmniej 7 takich zdarzeniach. Mężczyzna wpadł w ubiegłym tygodniu w Bydgoszczy. Kryminalni z toruńskiej komendy zajmujący się przestępczością samochodową zatrzymali go w kradzionym audi na parkingu przed jedną z restauracji. Pojazd wrócił do właściciela.

Mężczyzna po przedstawieniu zarzutów, decyzją prokuratora, został objęty policyjnym dozorem. 19 grudnia br., po wyjściu na wolność, 23-latek ukradł kolejne auto. Tym razem jego łupem padł mercedes skradziony z ul. Żwirki i Wigury w Toruniu. Kilka godzin po kradzieży auto widziane było w Bydgoszczy. Tamtejsi policjanci próbowali zatrzymać samochód do kontroli, jednak kierowca zdołał uciec. Mercedes dwa dni później brał udział w kolizji na jednej z ulic w Mogilnie. Po zdarzeniu 23-latek uciekł z miejsca zdarzenia, pozostawiając auto na miejscu. Potem trafił do Torunia, gdzie ukradł porsche.

Lista zarzutów, które 23-latek usłyszy dzisiaj, 23.12.2020 r., od śledczych z komisariatu w Chełmży prowadzących jego sprawę jest długa. Obejmuje kradzież 3 samochodów (audi, mercedesa i porsche), dwukrotne niezatrzymanie się do kontroli policji, kradzieże paliwa na stacjach benzynowych na terenie całej Polski oraz czynną napaść na funkcjonariusza Policji. 23-latek to recydywista. Był już wcześniej karany za kradzieże. O jego dalszym losie zadecyduje prokurator i sąd.

Za przestępstwa, których się dopuścił, może mu grozić do 15 lat więzienia.

(KWP w Bydgoszczy/js)