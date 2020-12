Wybuch gazu i uratowany mężczyzna Data publikacji 23.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Na kieleckim Baranówku wczoraj najprawdopodobniej wskutek wybuchu butli gazowej doszło do pożaru. Pierwsi na miejsce dotarli policjanci z oddziału prewencji, którzy weszli do płonącego mieszkania, gdzie przebywał nieprzytomny mężczyzna. Mundurowi uratowali 84-latka.

Przed godziną 20:00 do policjantów dotarło zgłoszenie o wybuchu butli z gazem w jednym z domów na osiedlu Baranówek. Pierwsi na miejsce dotarli funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Kielcach – mł. asp. Łukasz Fatyga i st. sierż. Kamil Naporowski. Zgłaszająca poinformowała mundurowych, że w palącej się części budynku przebywa mężczyzna. Bez wahania policjanci przeskoczyli ogrodzenie posesji i weszli do środka. Po chwili, na piętrze zadymionego mieszkania zauważyli nieprzytomnego mężczyznę. Kiedy do niego podeszli zaczął odzyskiwać świadomość. Z uwagi na zagrożenie mundurowi znieśli mężczyznę po schodach na zewnątrz budynku, gdzie czekała załoga pogotowia ratunkowego. 84-latek trafił do szpitala pod fachową opiekę.

(KWP w Kielcach / mw)