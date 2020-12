Policjanci przekazali kolejne dary podopiecznym hospicjum dziecięcego w Gdyni Data publikacji 23.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Funkcjonariusze i pracownicy cywilni Policji z Gdyni każdego roku w okresie świątecznym pamiętają o najbardziej potrzebujących. Mundurowi ponownie odwiedzili dziecięce hospicjum „Bursztynowa Przystań”, aby przekazać kolejne dary. Tym razem policjanci zadbali również o pracowników placówki i pamiętając o epidemii koronawirusa, przekazali im maseczki.

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni Policji z Gdyni w okresie mikołajkowym zorganizowali zbiórkę prezentów dla dzieci z hospicjum „Bursztynowa Przystań”. Po przeprowadzonej akcji, Niebieskie Mikołaje mogły przekazać prezenty z okazji 6 grudnia.

Mundurowi zaangażowali się w akcję na tyle, że trwała ona do wczorajszego dnia. Wszystko po to, aby zrobić kolejną niespodziankę podopiecznym hospicjum i ponowie obdarować ich najbardziej potrzebującymi rzeczami. Tym razem oprócz książek znalazły się m. in. podkłady medyczne, opatrunki, gaziki i strzykawki.

Ponadto funkcjonariusze postanowili przekazać personelowi hospicjum maseczki ochronne, tak ważne w dobie choroby Covid-19.

Przekazanie darów odbyło się zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarnymi.

(KWP w Gdańsku / mw)