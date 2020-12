Policjanci włączyli się w akcję „Warszawska Wigilia z dostawą”

W ramach akcji „Warszawska Wigilia z dostawą” do akcji pakowania paczek włączyli się dzielnicowi i policjanci z Wydziału do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii bielańskiej komendy. Funkcjonariusze zabezpieczali również teren przyległy do obiektu, gdzie były pakowane i wydawane paczki dla potrzebujących.