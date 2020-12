Nowe pojazdy dla policjantów garnizonu dolnośląskiego, w tym 2 skutery wodne i motocykl Data publikacji 24.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dolnośląscy policjanci otrzymali kolejnych 21 nowych pojazdów oznakowanych oraz nieoznakowanych różnych marek, w tym 2 skutery wodne i motocykl. Pojawią się one na drogach naszego województwa oraz szlakach wodnych. Pojazdy te będą niewątpliwie znacznym wzmocnieniem technicznym w codziennej służbie funkcjonariuszy na rzecz bezpieczeństwa. Skutery wodne oraz specjalny pickup zostały całkowicie sfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, a pozostałe zakupiono w ramach dostaw centralnych realizowanych przez KGP dzięki środkom pochodzącym z Programu Modernizacji Policji, a częściowo ze środków samorządów lokalnych województwa dolnośląskiego w układzie 50% na 50%.

Flota policyjnych pojazdów garnizonu dolnośląskiego powiększyła się o kolejnych kilkanaście aut, dwa skutery wodne i motocykl - zarówno oznakowanych, jak i nieoznakowanych. Są to pojazdy, które wykorzystywane będą do codziennej służby patrolowej oraz operacyjnej, jak i takie, które ze względu na odpowiednio dobrane wyposażenie będą sprawdzały się w trakcie realizacji konkretnych zadań - skutery wodne marki Yamaha oraz pickup Mitsubishi L200, które trafią do Komisariatu Wodnego we Wrocławiu.

Skutery wodne Yamaha oraz specjalny pickup Mitsubishi zostały w całości sfinansowane przez Urząd Marszałkowski Wojewódctwa Dolnośląskiego. Pozostałe pojazdy zakupiono częściowo w ramach dostaw centralnych realizowanych przez KGP dzięki środkom pochodzącym z Programu Modernizacji Policji, a częściowo ze środków samorządów lokalnych województwa dolnośląskiego w układzie 50% na 50%. Całkowity koszt 21 nowych pojazdów, to ponad 2 mln złotych.

Nowe radiowozy to samochody marek Kia, Mitsubishi o pojemności od 1400 cm³ do 2200 cm³ (poza skuterami wodnymi Yamaha i motocyklem Yamaha). Auta trafią do funkcjonariuszy z komend miejskich we Wrocławiu, Wałbrzychu, oraz komend powiatowych w Bolesławcu, Oleśnicy, Trzebnicy, Głogowie i Środzie Śląskiej. Motocykl oznakowany marki Yamaha Tracer 900 GT będzie służył funkcjonariuszom z KMP w Legnicy.

Dzięki działaniom służby logistycznej dolnośląskiej komendy i bardzo dobrej współpracy z samorządami lokalnymi oraz Urzędem Marszałkowskim Wojewódctwa Dolnośląskiego flota naszego garnizonu jest sukcesywnie uzupełniana o kolejne nowsze pojazdy. Otrzymane samochody, skutery wodne oraz motocykl są niewątpliwie ważnym elementem mającym wpływ na funkcjonowanie Policji, będąc kolejnym, znacznym wzmocnieniem technicznym funkcjonariuszy w codziennej służbie.

nadkom. Kamil Rynkiewicz

Źródło: Wydział Transportu KWP we Wrocławiu

Opis filmu: Na filie nowe radiowozy. Pełny opis w załączonej deskrypcji. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 47.27 MB)