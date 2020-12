Świąteczny prezent od dzielnicowego z Jawora Data publikacji 24.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy z jaworskiej komendy w ramach pomocy świątecznej ufundował prezent dla potrzebującej rodziny. Tym razem paczka pełna słodyczy oraz klocki trafiły do 8-letniego chłopca, którego samotnie wychowuje mama. Ten miły gest ogromnie wzruszył rodzinę, a na twarzy chłopca zagościł uśmiech.

Sierż. szt. Jan Kołodziejczyk osobiście przekazał świąteczny podarunek dla 8-letniego chłopca, który wraz z mamą mieszka w rejonie służbowym objętym nadzorem dzielnicowego. Jaworzanka i jej syn nie ukrywali radości. W paczce znalazło się to, co najbardziej lubią dzieci, czyli słodycze, a także klocki do kreatywnego budowania. Dzięki temu skromnemu gestowi rodzina spędzi święta w miłej i spokojnej atmosferze, nie myśląc o problemach życia codziennego.

To kolejna sytuacja, która pokazuje, że policjanci chętnie udzielają pomocy najbardziej potrzebującym i nie są obojętni, gdy ktoś tej pomocy oczekuje. Takie chwile jak ta na długo zapadają w pamięci.

asp. szt. Monika Kaleta