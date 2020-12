Świąteczna niespodzianka dla policjantów Data publikacji 24.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Do Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju napływają kartki świąteczne od dzieci z jastrzębskich szkół i przedszkoli. Na tych małych, własnoręcznie wykonanych dziełach sztuki, znalazły się piękne życzenia oraz podziękowania dla policjantów za ich codzienną pracę w tym trudnym dla wszystkich okresie.

Piękne, wzruszające życzenia dzieci dla mundurowych:

„Drodzy Policjanci, bardzo dziękujemy Wam za pomoc w walce z pandemią. Jesteście bardzo dzielni, choć Wasza praca jest trudna i niebezpieczna. Życzymy WAM sukcesów w Nowym Roku i samych przyjemnych dni Kochamy was".



(KWP w Katowicach/js)