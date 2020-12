Pomoc mierzona uśmiechami. Policjanci przygotowali świąteczne prezenty dla Kasi i Igi Data publikacji 24.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Chyba nie ma na świecie osoby, która nie wzrusza się na widok dziecięcej radości. Na własnej skórze przekonała się o tym delegacja sulęcińskiej Policji. Emil, Magda i Katarzyna złożyli wczoraj wizytę 4-letniej Kasi i jej młodszej siostrzyczce Idze. Powód? Wręczenie dziewczynkom świątecznych prezentów prosto od Świętego Mikołaja. Była to okazja, aby choć na chwilę cała rodzina zapomniała o problemach i walce, którą każdego dnia toczą o zdrowie 4-latki.

Kasia jest wnuczką pracownika naszej jednostki. To wesoła, energiczna dziewczynka o uśmiechu aniołka. Jest też superbohaterką! Dlaczego? Od urodzenia zmaga się z rozszczepem kręgosłupa, niedowładem kończyn dolnych, obniżonym napięciem mięśniowym, a to nie koniec listy jej chorób. Każdy dzień to walka dziewczynki, jej rodziny i bliskich o lepsze jutro, a przede wszystkim sprawność Kasi. Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia były więc najlepszą okazją ku temu, by choć na chwilę codzienne smutki małej bohaterki poszły w cień. Patrząc na reakcję dziewczynek udało się. Tuż po godzinie 10.00 pod okna rodziny Państwa Wołoszków podjechał radiowóz. Miał włączone światła błyskowe, a z megafonu słychać było świąteczną piosenkę. To natychmiast sprawiło, że Kasia i Iga w towarzystwie rodziców wyjrzały przez okno. Gdy tylko zobaczyły, co dzieje się na zewnątrz natychmiast zaczęły machać do policjantów i przesyłać buziaki. Nie pozostało więc nic innego jak wyjąć prezenty i ruszyć w stronę drzwi. Niestety ze względu na panującą epidemię, nie było okazji aby uściskać dziewczynki. Popłynęła za to masa pięknych słów i oczywiście życzeń przekazach od Świętego Mikołaja. Brodaty dowiedział się z listów, że zarówno Kasia jaki i Iga marzą o lalkach – bobaskach, a że były bardzo grzeczne… voilà na jego rozkaz mundurowi osobiście dostarczyli przesyłki. Prócz tego policjanci i pracownicy sulęcińskiej jednostki, w ramach prowadzonej zbiórki przekazali kwotę, która pozwoli na dalszą rehabilitację dziewczynki. Tak naprawdę, każdy z osobna okazał się być Świętym Mikołajem. Ilość łez, która wczoraj popłynęła była wprost proporcjonalna do radości zarówno ze strony wręczających jak i obdarowanych osób.

Trzymamy mocno kciuki za całą rodzinę Państwa Wołoszków. Życzymy dużo zdrowia, pomyślności, a przede wszystkim super mocy, aby dalej z ogromnymi pokładami miłości walczyć dla Kasi.

Ty też możesz zostać Świętym Mikołajem Kasi. Przekaż swój 1% podatku na walkę o sprawność dziewczynki.

starszy sierżant Klaudia Biernacka

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 20.83 MB)