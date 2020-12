Kalendarz charytatywny przygotowany przez ostrołęckich policjantów już dostępny Data publikacji 24.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Od dzisiaj można kupić przygotowany przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce charytatywny kalendarz. Dochód z jego dystrybucji zostanie przeznaczony na wsparcie rodzin policjantek i policjantów pełniących służbę w Ostrołęce i mających na wychowaniu dzieci niepełnosprawne bądź przewlekle chore. Specjalnie w tym celu został stworzony komitet społeczny „Policjanci - dzieciom policjantów”.

Policjanci z Ostrołęki od wielu lat wspierają i sami organizują różnego rodzaju akcję charytatywne. W tym roku postanowili wydać kalendarz, który będzie przedstawiał policyjną służbę i będzie wspierał rodziny koleżanek i kolegów - policjantek i policjantów - pełniących służbę w naszej komendzie i mających na wychowaniu dzieci niepełnosprawne bądź przewlekle chore. Pomysł na taką właśnie formę działań charytatywnych zrodził się w głowach policjantów z ostrołęckiego wydziału prewencji, specjalnie w tym celu został stworzony i zarejestrowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji komitet społeczny „Policjanci - dzieciom policjantów”, którego podstawowym zadaniem jest koordynowanie zbiórki pieniędzy.

W kalendarzu znajdziemy mnóstwo atrakcyjnych zdjęć, które będą pokazywały pracę policjantów w poszczególnych komórkach organizacyjnych naszej komendy oraz ich dzieci, są tam zdjęcia wykonane, m.in. na policyjnej strzelnicy, znajdziemy tam też zdjęcia z policyjną maskotką komisarzem Kurpikiem oraz policyjnymi czworonogami.

Dystrybucja kalendarzy jest zorganizowana w taki sposób, aby każda osoba, która będzie chciała wesprzeć inicjatywę mogła to zrobić. Kalendarz, który będzie przekazywany w formie podziękowania za okazane dla dzieci wsparcie, można otrzymać go w naszej jednostce, ale jest także zorganizowane otrzymanie go w drodze wysyłkowej. Kalendarz został wydany w ilości 1000 sztuk, natomiast w przypadku dużego zainteresowania jest możliwość zwiększenie tej ilości w ramach potrzeb.

Podziękowaniem za każdą przekazaną wpłatę będzie kalendarz, który powstał dzięki wsparciu niezawodnych sponsorów i partnerów: Jakub Subczyński „Supelek Fotografia”, „ErgoHestia Ubezpieczenia Sikorscy S.C.”, Stanisław Kubeł - Starosta Ostrołęcki, Łukasz Kulik - Prezydent Miasta Ostrołęka, „Oscar” dealer samochodów osobowych i dostawczych, „Hexan” Agencja Reklamy, Edyta Zajkowska „Zakład Fryzjerski”, Monika Antczak - makijaż.

Zebrane środki zostaną przekazane rodzinom na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji ich dzieci. Zamieszczone zdjęcia w kalendarzu powstały podczas sesji fotograficznej w dniach 21-22 listopada 2020 roku na terenie Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Zamówienia na kalendarz charytatywny można składać telefonicznie pod numerem telefonu 47 704 14 89, bądź też mailowo pod adresem: nieletni.kmpostroleka@ra.policja.gov.pl

Autor: podkom. Tomasz Żerański