Dzięki postawie czwórki młodych chłopców oraz policjanta Aira odnalazła dom Data publikacji 24.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Niesamowitą postawą i empatią wykazała się czwórka młodych chłopców, którzy odnaleźli zagubionego psa. Nie mogąc ustalić jego właścicieli, zwrócili się o pomoc do policjantów. Jeden z funkcjonariuszy postanowił wykorzystać „moc portali społecznościowych”. Jego post został wielokrotnie udostępniony, dzięki czemu bardzo szybko udało się odnaleźć właścicieli. Dzięki temu pies Aira, członek rodziny, mógł wrócić na święta do domu.

Pies, kot… bez znaczenia jakie zwierze mamy w domu, dla większości osób staje się ono członkiem rodziny. Jego utratę przeżywa się często tak samo jak utratę najbliższej osoby. Kiedy, z różnych przyczyn, zwierzę zniknie z domu, robimy wszystko, aby je odnaleźć. Wielokrotnie to bezinteresowna pomoc obcych ludzi sprawia, że przyjaciel wraca do domu. Takie historie ze szczęśliwym zakończeniem zawsze podnoszą wszystkich na duchu, szczególnie teraz w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

Taka sytuacja miała miejsce we wtorek, 22 grudnia w Świebodzinie. Czwórka młodych chłopców natrafiła na błąkającego się psa. Zwierze było bardzo łagodne i szukało towarzystwa ludzi. Młodzi ludzie postanowili poszukać pomocy w Komendzie Powiatowej Policji w Świebodzinie. Patrol, który za chwilę miał kończyć służbę, z chęcią przyłączył się do pomocy. Niestety zwierzę nie miało obroży, na której mogłyby znajdować się dane lub adres właścicieli. Jeden z policjantów postanowił wykorzystać „siłę mediów społecznościowych”. Wstawił post z informacją na swój profil. Post bardzo szybko został wielokrotnie udostępniony. Zauważyła go i w krótkim czasie zgłosiła się uszczęśliwiona właścicielka zwierzęcia. Młode zwierzę bawiąc się, uciekło na spacerze i nie potrafiło odnaleźć domu. Na swojego pupila najbardziej w domu czekały dzieci.

Tę historię przekazujemy dalej by pokazać empatię i godną naśladowania postawę młodych chłopców, którzy odnaleźli psa i postanowili pomóc mu wrócić na święta do domu. Dziękujemy również wszystkim, którzy pomogli i udostępnili post, czym przyczynili się do szybkiego odnalezienia właścicieli.

młodszy aspirant Marcin Ruciński

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie

Telefon 68 476 36 28, 519 534 237