We właściwym miejscu i czasie. Policjanci uratowali desperata

Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej uratowali 22-letniego mieszkańca powiatu cieszyńskiego, który targnął się na własne życie. Mundurowi pełnili służbę we Wiśle, kiedy cieszyńska policja podjęła poszukiwania zaginionego desperata. Bielscy policjanci w ostatniej chwili znaleźli się we właściwym miejscu i czasie. Wiedzieli co robić i zrobili to, jak należy.

W środę, 23.12.2020 r., stróże prawa z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej pełnili nocną służbę na terenie powiatu cieszyńskiego. Późnym wieczorem, po godzinie 21:00, w Komisariacie Policji w Wiśle wszczęto poszukiwania za 22-letnim mieszkańcem powiatu, który po kłótni z bliską osobą silnie wzburzony opuścił miejsce zamieszkania i zachodziła obawa, że może targnąć się na swoje życie. Mężczyzny szukała rodzina i przyjaciele. Oficer dyżurny wiślańskiego komisariatu powiadomił podległe patrole o poszukiwaniach, podając rysopis zaginionego, samochód, którym odjechał oraz jego numer rejestracyjny. Po północy osobowego volkswagena z policyjnego komunikatu radiowego zauważyli mundurowi z bielskiej prewencji. Natychmiast zatrzymali pojazd, a kiedy podeszli do kierowcy spostrzegli, że silnie krwawi z okolic przedramion. Stróże prawa natychmiast udzieli mu niezbędnej pomocy oraz wezwali pogotowie ratunkowego, które zabrało rannego 22-latka do szpitala.

Policjanci znaleźli się we właściwym miejscu i czasie. Wiedzieli co robić i zrobili to, jak należy. Dzięki temu uratowali mężczyznę przed niepotrzebną śmiercią. Niestety nie zawsze pomoc przychodzi na czas, dlatego zachęcamy, aby w razie potrzeby, korzystać z pomocy. Pomocy w sytuacjach kryzysowych na terenie całego kraju można szukać, dzwoniąc na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123 i Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111.

(KWP w Katowicach / mw)