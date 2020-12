Finał charytatywnej akcji sochaczewskich policjantów Data publikacji 24.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj finał ósmej edycji akcji charytatywnej Niebieska Gwiazdka. W trudnym czasie spowodowanym pandemią ilość darów przekazanych przez ludzi dobrej woli przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Wersalka, pralka, lodówki i małe AGD, laptopy i tablety dla dzieci do nauki zdalnej, a także środki czystości, artykuły szkolne i spożywcze trafiły na najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Teresin.

Ten finał zdecydowanie różni się od innych. Nie mogliśmy zaprosić wszystkich do Niepokalanowa na mszę świętą w intencji potrzebujących i na uroczysty koncert w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Głównej Policji. Panująca pandemia wymusiła mnóstwo zmian. Najważniejsze, że cel Niebieskiej Gwiazdki został zrealizowany - pomoc trafiła do ponad 30 rodzin z gminy Teresin.

Ilość darów przekazanych przez ludzi dobrej woli przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów. W tym trudnym czasie sierż. szt. Anna Opęchowska-Ciak i Agnieszka Ptaszkiewicz ze Stowarzyszenia Przyjaciół Mieszkańców Gminy Teresin „Impuls” miały nadzieję, że uda im się zebrać artykuły spożywcze chociaż dla 10 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub życiowej. Mieszkańcy gminy i inni darczyńcy, wśród których są również znani w całej Polsce producenci żywności, jeszcze bardziej się zjednoczyli. Zebranych artykułów wystarczyło do obdarowania ponad 30 rodzin. Wśród darów, które przekazano w ramach akcji Niebieska Gwiazdka jest m.in. wersalka, pralka, żelazka, lodówk, miksery, kuchnia gazowa, artykuły spożywcze, środki czystości, zabawki i artykuły szkolne. Do dzieci biorących udział w zdalnym nauczaniu trafią tablety przekazane przez jednego z darczyńców i laptopy, które zostały zakupione z zebranych środków.

Sierż. szt. Anna Opęchowska-Ciak dwanaście lat temu rozpoczęła służbę w sochaczewskiej komendzie, a cztery lata później zorganizowała pierwszą Niebieską Gwiazdkę. U jej boku stoi zawsze Agnieszka Ptaszkiewicz, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Mieszkańców Gminy Teresin "IMPULS". To one zorganizowały akcję charytatywną, w którą zaangażowało się liczne grono mieszkańców oraz darczyńców, którzy mieszkają także poza granicami kraju. Jak co roku zbierają żywność długoterminową, środki czystości, sprzęt AGD, artykuły szkolne i zabawki. Dzięki ich zaangażowaniu i pomocy ludzi dobrej woli, co roku udaje się zorganizować pomoc na święta dla wielu rodzin. Paczki trafiają do najbardziej potrzebujących tuż przed Wigilią. W poprzednich latach, policjantka niczym Święty Mikołaj w towarzystwie swoich pomocników – elfów wśród których są policjanci z Teresina i przyjaciele dzielnicowej, zjawiali się z podarunkami, wywołując na twarzach ludzi uśmiech, wdzięczność i łzy szczęścia. Dzięki pomocy darczyńców, niektóre dzieci po raz pierwszy w życiu dostały prezenty.

Autor: mł. asp. Agnieszka Dzik