Policjant z Olkusza wyróżniony nagrodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za poświęcenie i narażenie własnego życia Data publikacji 24.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu miała dziś miejsce miła uroczystość wyróżnienia st. sierż. Patryka Września. Młodszy inspektor Jarosław Klich odczytał list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego. Obecna sytuacja epidemiczna i związane z nią obostrzenia nie pozwoliły ministrowi osobiście złożyć gratulacji policjantowi za interwencję przeprowadzoną z poświęceniem i narażeniem życia. Dlatego szef olkuskiej Policji w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał funkcjonariuszowi wyrazy najwyższego uznania i szacunku.

23 grudnia br. w Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu młodszy inspektor Jarosław Klich wręczył st. sierż. Patrykowi Wrześniowi nagrodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego. Komendant przekazał policjantowi także list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego, z którego odczytał wyrazy najwyższego uznania i szacunku dla olkuskiego policjanta i pogratulował nagrodzonemu funkcjonariuszowi postawy stanowiącej wzorową realizację roty policyjnego ślubowania.

St. sierż. Patryk Wrzesień od lutego 2019 roku pełnił służbę w Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym W swojej służbie podejmował szereg interwencji w miejscach publicznych, domowych, obsługiwał zdarzenia drogowe, a także podejmował wiele innych czynności związanych z wykonywaniem zawodu policjanta. Aktualnie pełni służbę w Referacie do Walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą, gdzie w dalszym ciągu wzorowo wykonuje swoje obowiązki służbowe.

Teraz został nagrodzony za interwencję podjętą w czasie gdy pracował jeszcze w patrolówce. Do zdarzenia tego doszło 3 maja br. około godziny 11:30 przy jednym z wjazdów do lasu w Kogutku. Patrolujący ten rejon policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu zauważyli, że kierowca zaparkowanego tam Nissana zachowuje się dość nerwowo. Stróże prawa postanowili zatem sprawdzić, co jest tego powodem. Podczas rozmowy z kierowcą zauważyli nóż, którego ostrze było wbite pomiędzy radio samochodowe, a deskę rozdzielczą. Ze względów bezpieczeństwa Patryk natychmiast wyjął ostre narzędzie i położył je na dachu pojazdu. Kierowca Nissana w miarę upływu czasu był coraz bardziej zdenerwowany. Policjanci wydali mu polecenie, by ten niezwłocznie opuścił pojazd. W tym momencie mężczyzna przekręcił klucz w stacyjce i gwałtownie ruszył do ucieczki a st. sierż. Patryk Wrzesień próbował wyciągnąć kierowcy kluczyki ze stacyjki. Kierowca ciągnął w ten sposób mundurowego przez 150 metrów, aż stróż prawa stracił równowagę i wypadł z pojazdu, pociągając za sobą torbę, która znajdowała się w samochodzie. Jak się później okazało, znajdował się w niej woreczek z amfetaminą. Mężczyźnie udało się uciec, a policjant trafił do szpitala. St. sierż. Patryk Wrzesień doznał urazu nogi i biodra. Policjanci z Olkusz szybko ustalili tożsamość zbiega a 8 maja prokurator przedstawił podejrzanemu zarzuty stosowania przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego do zaniechania prawnej czynności służbowej, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwającego poniżej 7 dni oraz posiadania narkotyków.