Lubuscy policjanci eskortowali busa ze szczepionkami przeciw COVID-19 Data publikacji 26.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Pierwsza partia szczepionki przeciw wirusowi COVID-19 dotarła już do Polski. Swój wkład z transport tego ważnego dla zdrowia i życia ludzi leku mieli także lubuscy policjanci, którzy przeprowadzili jego konwój od polsko-niemieckiej granicy do województwa wielkopolskiego. Doświadczeni w tego typu działaniach policjanci ruchu drogowego pomogli sprawnie i bezpiecznie przejechać przez województwo lubuskie busowi ze szczepionkami, który zmierzał do Agencji Rezerw Materiałowych.

Lubuscy policjanci od momentu pojawienia się wirusa COVID-19, czynnie wspierają służby medyczne i sanitarne, które każdego dnia dokładają wszelkich starań w walce o zdrowie i życie Polaków. W tym wyjątkowym, ciężkim dla wszystkich czasie, rola stróżów prawa w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańców jest bardzo ważna. Działania policjantów to między innymi liczne kontrole osób przebywających na kwarantannie, sprawdzanie egzekwowania obowiązujących przepisów i obostrzeń, wsparcie służb na granicy polsko-niemieckiej, a od piątku (25 grudnia) także konwój transportu ze szczepionkami przeciw COVID-19. To bardzo ważne zadanie jakie zostało postawione przed lubuskimi policjantami.

Pierwsza dostawa szczepionki wyruszyła do Polski z Belgi w piątkowy poranek. Specjalistyczny bus, który przewoził w temperaturze – 75 stopni Celsjusza ten ważny dla życia i zdrowia ludzi lek, zmierzał do Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale koło Tomaszowa Mazowieckiego. Lubuscy policjanci rozpoczęli konwój na granicy w Świecku przed godziną 22. Funkcjonariusze eskortując busa musieli zapewnić mu sprawny i bezpieczny przejazd przez całe województwo lubuskie. Dzięki doświadczeniu policjantów ruchu drogowego w tego typu działaniach oraz ich zaangażowaniu, transport ze szczepionkami szybko pokonał trasę od granicy polsko-niemieckiej do województwa wielkopolskiego, gdzie przejęli go kolejni stróże prawa.

Dla lubuskich policjantów było to wyjątkowe zadanie, gdyż mają świadomość jak ważny był to transport. Szczepionka ma niebawem trafić do pierwszych pacjentów i pomóc zwalczyć wirusa COVID-19.

młodszy aspirant Mateusz Sławek

Zespół Prasowy

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 17.84 MB)