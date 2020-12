Mężczyzna ledwo oddychał. Jego życie uratowali kryminalni Data publikacji 28.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zdecydowana reakcja wschowskich kryminalnych uratowała życie mężczyźnie, który schorowany i wycieńczony leżał na łóżku w zamkniętym w mieszkaniu. Dzięki ich dociekliwości udało się w porę wejść do środka i udzielić mu pomocy. Mężczyzna miał problemy z oddychaniem, więc funkcjonariusze udrożnili mu drogi oddechowe i wezwali załogę ratownictwa medycznego.

Do zdarzenia doszło w miniony czwartek, 24.12.2020 r. Grupa kryminalnych pojechała do jednej z miejscowości w powiecie wschowskim, gdzie miał przebywać poszukiwany mężczyzna. Na miejscu okazało się, że pod wskazanym adresem nikt nie otwiera drzwi, jednak z wewnątrz mieszkania słychać było dziwny dźwięk przypominający „charczenie”. Dlatego też policjanci podęli decyzję o wejściu do środka poprzez częściowe zdemontowanie drzwi. W jednym z pomieszczeń zauważyli leżącego na łóżku poszukiwanego mężczyznę. Miał on siny kolor skóry i widoczne problemy z oddychaniem. Policjanci nie czekając ani chwili dłużej ułożyli go w pozycji bezpiecznej, udrożnili drogi oddechowe i monitorowali jego stan zdrowia. Zaalarmowali także pogotowie ratunkowe. Po kliku minutach przybyły na miejsce lekarz stwierdził stan skrajnego wycieńczenia, odmę płucną oraz migotanie przedsionków serca. Ponadto mężczyzna cierpiał na zakrzepicę. Poszukiwany mieszkaniec gminy Sława został przetransportowany do szpitala, gdzie zajęli się nim medycy.

(KWP w Gorzowie / mw)