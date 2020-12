Ucieczka przed policyjnym pościgiem zakończona groźnym wypadkiem Data publikacji 28.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Trzech nastolatków zostało rannych w wypadku, do którego doszło wczoraj przed godziną 4 rano w Mysłowicach. Kierujący renault 16-letni mieszkaniec Będzina nie zatrzymał się do kontroli i uciekał przed policyjnym pościgiem. Na ul. Ziętka stracił panowanie nad samochodem i uderzył w betonową podporę mostu. W samochodzie, a także w miejscu zamieszkania jednego z uczestników zdarzenia, stróże prawa znaleźli narkotyki. Okazało się także, że 16-letni kierujący jest poszukiwany przez sąd.

Wczoraj, 27.12.2020 r., przed godziną 4.00 nad ranem policjanci z Wydziału Prewencji podjęli pościg za kierowcą renault, który nie zatrzymał się do kontroli. Na widok policjanta stojącego na drodze i dającego sygnał do zatrzymania czerwonym światłem latarki, kierowca zwolnił, a następnie ominął mundurowego i gwałtownie przyspieszył. Stróże prawa natychmiast ruszyli za uciekinierem w pościg używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Mimo to kierujący kontynuował ucieczkę. Na ul. Ziętka stracił panowanie nad samochodem i uderzył w betonową podporę mostu. Okazało się, że osobowym renaultem podróżowało trzech młodych mężczyzn. Siła uderzenia była tak duża, że wszyscy zostali zakleszczeni wewnątrz pojazdu. Mundurowi natychmiast wezwali na miejsce pozostałe służby ratunkowe.

Policjanci prowadzący czynności na miejscu tego zdarzenia ustalili, że za kierownicą samochodu siedział 16-letni mieszkaniec Będzina, natomiast pasażerami byli 14 i 18-latek. Wszyscy trafili do pobliskich szpitali. Okazało się także, że 16-latek poszukiwany jest przez Sąd Rejonowy w Będzinie. Podczas oględzin pojazdu, w schowku drzwi od strony kierowcy, stróże prawa znaleźli też amfetaminę. W toku dalszych czynności narkotyk ten znaleziono też w mieszkaniu 18-letniego pasażera. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, do których się przyznał. Może mu grozić kara do 3 lat więzienia.

16-letniemu kierującemu, który w dalszym ciągu przebywa w szpitalu, pobrana została krew do badań na obecność alkoholu i narkotyków. Jego sprawą zajmie się Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Mysłowicach.

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o odpowiedzialne zachowanie i zdrowy rozsądek. Osobny apel kierujemy też do członków rodzin, pasażerów i znajomych. Nie bądźmy bierni i nie pozwalajmy na stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez nieodpowiedzialnych kierujących!

(KWP w Katowicach / mw)