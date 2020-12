Nietrzeźwy kierujący zatrzymany po pościgu Data publikacji 28.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Brzezińscy policjanci z Referatu Ruchu Drogowego zatrzymali po pościgu kierującego oplem vectrą 43-letniego mieszkańca Turku, który miał w organizmie ponad promil alkoholu. Kierującego obowiązywał również sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Kolejnym zarzutem, jaki usłyszy to czynna napaść na funkcjonariusza. Mężczyźnie za popełnione przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

26 grudnia 2020 roku około godz. 18:30 na jednej z brzezińskich ulic w centrum miasta funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego zauważyli samochód marki Opel Vectra, którego styl jazdy kierującego wskazywał, że może być pod wpływem alkoholu. Mundurowi postanowili zatrzymać pojazd do kontroli. Ruszyli za nim, używając sygnałów świetnych i dźwiękowych oraz sygnałów do zatrzymania wyświetlanych z latarki służbowej. Kierujący oplem vectrą przyspieszył i uciekając, próbował zepchnąć oznakowany radiowóz z drogi. Kiedy wjechał w ulicę bez wyjazdu, cofając, uderzył w przód radiowozu, a następnie staranował bramę wjazdową i wjechał na posesję, gdzie kolejny raz cofając, uderzył w przód radiowozu. 43-latek wysiadł z samochodu i próbował uciekać. Funkcjonariusze zatrzymali go i po zbadaniu okazało się, że jest pijany. Badanie wykazało w jego organizmie promil alkoholu. Dodatkowo wyszło na jaw, że obowiązuje go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Za popełnione przestępstwa mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności. O dalszym jego losie będzie decydował prokurator i sąd.

(KWP w Łodzi / kp)