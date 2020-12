Zatrzymany sprawca ugodzenia nożem pasażera miejskiego autobusu Data publikacji 28.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Krakowscy policjanci 23 grudnia br., na terenie Skawiny zatrzymali mężczyznę, który niespełna tydzień wcześniej, wielokrotne ugodził nożem pasażera autobusu linii 112 w Krakowie. 38-latkowi za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Pomimo nadchodzących Świąt i oczekiwanego przez wszystkich spokoju w czasach pandemii koronawirusa, policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu KMP w Krakowie, nie ustawali w poszukiwaniu sprawcy ataku, do którego doszło 17 grudnia br. w autobusie linii 112 przy ul. Tynieckiej w Krakowie. Od momentu zdarzenia policjanci intensywnie pracowali nad tą sprawą, poszukując podejrzewanego o to przestępstwo 38-letniego mieszkańca Krakowa. Sprawca zdawał sobie sprawę, że jest poszukiwany i się ukrywał. Był bardzo dobrze znany Policji i wielokrotnie odbywał już karę pozbawienia wolności. Podejrzany, mając nadzieję na uniknięcie odpowiedzialności karnej, zerwał kontakt z najbliższymi oraz próbował mylić tropy, między innymi poprzez zmienianie miejsc pobytu. Jednak 23 grudnia br., w godzinach wieczornych, kryminalni ustalili aktualne miejsce pobytu podejrzanego. Korzystając z pomocy policjantów z Komisariatu Policji V w Krakowie oraz funkcjonariuszy z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KMP w Krakowie, udali się do mieszkania, do jednego z bloków w Skawinie, gdzie zatrzymali mężczyznę. Mężczyzna podczas zatrzymania nie ukrywał zaskoczenia z powodu policyjnej wizyty.

38-latkowi został przedstawiony zarzut usiłowania spowodowania u pokrzywdzonego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Na podstawie zebranych materiałów dowodowych Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

25 grudnia sąd przychylił się do wniosku prokuratury i najbliższy czas podejrzany spędzi w areszcie. Za swoje brutalne zachowanie grozi mu kara pozbawienia wolności do 10 lat.

Jednocześnie w sprawie zostało zatrzymanych kilka innych osób. Jedna z nich usłyszała zarzut poplecznictwa oraz kierowania gróźb karalnych, co zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5. Wobec niej również Sąd zastosował 3 -miesięczny areszt. Kolejna z zatrzymanych w tej sprawie osób usłyszała zarzut posiadania środków odurzających, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / kp)

