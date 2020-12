Nie zatrzymał się do kontroli drogowej Data publikacji 28.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z grudziądzkiej grupy SPEED zatrzymali 43-latka, który kierując Golfem, nie zatrzymał się do kontroli i rozpoczął ucieczkę. Mężczyzna kierował samochodem pomimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Teraz grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W Wigilię (24.12.2020 r.) policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu, kontrolowali prędkość na ul. Peszkowskiego w Grudziądzu. O godzinie 12.50 postanowili zatrzymać do kontroli samochód marki VW Golf, którego kierujący przekroczył dozwoloną prędkość o 38 km/h. Kierowca postanowił jednak nie zatrzymywać się do kontroli i podjął próbę ucieczki w kierunku węzła A1. Policjanci rozpoczęli pościg za kierowcą. Po przejechaniu ok 2 km okazało się, że uciekinier swoją brawurową jazdę zakończył na barierze energochłonnej. Jemu ani innym użytkownikom drogi nic się nie stało. Po sprawdzeniu kierowcy okazało się, że ciąży na nim dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Jego sprawą zajmie się teraz Sąd Rejonowy w Grudziądzu.

(KWP w Bydgoszczy / kp)