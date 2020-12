Nielegalne papierosy, krajanka tytoniowa oraz przedmioty pochodzące z włamań znalezione u 27-latka Data publikacji 28.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Wieliccy kryminalni zatrzymali 27-latka podejrzanego o paserstwo i posiadanie wyrobów tytoniowych bez znaków akcyzy. Podczas przeszukań zabezpieczyli ponad 70 tys. sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, blisko 20 kg krajanki tytoniowej oraz mienie pochodzące z włamań do domów oraz garaży.

Policjanci podejrzewali, że 27-letni mieszkaniec gminy Wieliczka może posiadać nielegalny tytoń i papierosy. Podczas przeszukania jego posesji znaleziono ponad 70 tys. sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz blisko 20 kg krajanki tytoniowej. Ponadto w trakcie czynności funkcjonariusze znaleźli liczne przedmioty najprawdopodobniej pochodzące z przestępstw, m.in.: kompresor, alufelgi wraz z oponami, turbiny, elektronarzędzia, części samochodowe.Po sprawdzeniu oznaczenia kompresora tłokowego okazało się, że został on utracony w wyniku kradzieży z włamaniem, a jego wartość właściciel wycenił na ponad 3 tys. złotych. Wezwany na miejsce pokrzywdzony potwierdził, że odzyskany przez funkcjonariuszy kompresor jest jego własnością, dodatkowo rozpoznał inne przedmioty, które także zostały mu ukradzione. Zostały mu one zwrócone.



Śledczy przedstawili 27- latkowi zarzut posiadania przedmiotów pochodzących z przestępstwa oraz posiadania papierosów bez polskich znaków akcyzy. Za przestępstwo paserstwa 27 -latkowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Według wstępnych wyliczeń śledczych, wprowadzenie takiej ilości wyrobów tytoniowych na czarny rynek naraziłoby Skarb Państwa na straty sięgające ponad 100 tys. złotych.

W dalszym ciągu wyjaśniane są okoliczności kradzieży z włamaniem z której pochodziły znalezione przedmioty.

(KWP w Krakowie / mw)