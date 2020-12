Zastraszyli i okradli pokrzywdzonego. Zostali aresztowani na 3 miesiące Data publikacji 29.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Jeleniogórscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn i kobietę podejrzanych o rozbój. Do zdarzenia doszło tuż przed świętami w jednej z miejscowości gminy Podgórzyn. Napastnicy weszli do mieszkania pokrzywdzonego podając się za policjantów, zastraszyli go, przeszukali jego mieszkanie, a następnie go okradli. Ich łupem padły pieniądze, dokument i, telefony komórkowe. Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Jeleniej Górze zatrzymani zostali aresztowani na 3 miesiące. Grozić im może nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Jeleniogórscy policjanci w wyniku prowadzonych działań ustalili, a następnie zatrzymali 40-letnią kobietę oraz trzech mężczyzn w wieku od 25 do 35 lat podejrzanych o rozbój.

Do zdarzenia doszło wieczorem kilka dni przed świętami w jednej z miejscowości gminy Podgórzyn. Zatrzymani podając się za funkcjonariuszy Policji i pod pretekstem prowadzonej sprawy, weszli do mieszkania pokrzywdzonego, zastraszyli go, a następnie przeszukali miejsce zamieszkania i okradli. Ich łupem padły dokumenty, telefony komórkowe, pieniądze oraz karta bankomatowa. Ponadto przy użyciu kodu BLIK dokonali na jego szkodę transakcji na 2000 zł.

Pokrzywdzony o napadzie powiadomił Policję. Funkcjonariusze w wyniku prowadzonych działań dwa dni później zatrzymali osoby podejrzewane o popełnienie tych przestępstw.

Kobieta i mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Teraz za popełnione przestępstwa grozić im może nawet do 10 lat pozbawienia wolności. 23 grudnia 2020 roku Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

(KWP we Wrocławiu / mw)