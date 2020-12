Dzielnicowi pomogli 83-latkowi, który zasłabł na kwarantannie Data publikacji 29.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wizyta dzielnicowych okazała się dla mieszkańca Włocławka wizytą ratującą jego życie. Dzielnicowi, sprawdzając przestrzeganie zasad kwarantanny przez mieszkańców, pomogli mężczyźnie, który zasłabł w swoim mieszkaniu.

W czwartek (24.12.2020), aspirant sztabowy Tomasz Czapski i aspirant Maciej Chodorowski, na co dzień dzielnicowi z Włocławka, kontrolowali przestrzeganie kwarantanny przez mieszkańców. Takie działania mundurowi realizują od początku pandemii i polegają one na kontakcie telefonicznym z osobami odbywającymi domową kwarantannę. Mają one na celu minimalizację rozprzestrzeniania się wirusa oraz możliwość kontaktu ze służbami w razie potrzeby.

To właśnie jedna z takich wizyt zakończyła się udzieleniem pomocy 83-latkowi, który w swoim mieszkaniu zasłabł. Dzielnicowych, którzy w południe próbowali skontaktować się z mężczyzną, zaniepokoił fakt, iż ten nie odpowiadał na dzwonek domofonu. Podczas wcześniejszych kontroli zawsze chętnie kontaktował się z funkcjonariuszami. W takiej sytuacji mundurowi postanowili wejść na klatkę i zapukać do drzwi mieszkania. Pomimo wielokrotnego pukania, nikt nie odpowiadał. Przed wezwaniem straży pożarnej jeden z policjantów nacisnął na klamkę od drzwi, które nie były zamknięte. Po ich otworzeniu mundurowi usłyszeli z toalety wołanie o wezwanie pomocy. Starszy mężczyzna tłumaczył, że przed chwilą zasłabł. Natychmiast na miejsce została wezwana załoga ratownictwa medycznego. Dzięki czujności i zaangażowaniu dzielnicowych senior otrzymał pomoc na czas.

(KWP w Bydgoszczy / kp)