Podziękowania dla policjantów z Olesna Data publikacji 29.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Do Komendanta Powiatowego Policji w Olesnie wpłynęły podziękowania dla policjantów za ich wzorową postawę i zaangażowanie, dzięki któremu mieszkanka Olesna odzyskała swoją własność.

Do opisywanego w podziękowaniu zdarzenia doszło w czerwcu br., kiedy pozostawione na sklepowej ladzie okulary zostały przywłaszczone przez nieznanego sprawcę.

Po dokładnym przeanalizowaniu przez policjantów zapisu z kamer monitoringu nie było jednoznacznie wiadomo, kto mógł odpowiadać za kradzież cennych okularów. Jednak funkcjonariusze nie odpuścili. Dzięki powiązaniu drobnych szczegółów sprawa została rozwiązana.

Po kilku miesiącach funkcjonariusze ustalili sprawcę - była to 25-letnia mieszkanka Warszawy. Kobieta usłyszała już zarzut przywłaszczenia. Teraz stanie przed sądem, za to przestępstwo grozi jej kara grzywny, ograniczenia wolności albo do jednego roku pozbawienia wolności.

(KWP w Opolu / mw)