Ugodził nożem znajomego - odpowie za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 29.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Za usiłowanie zabójstwa będzie odpowiadał 25-letni mieszkaniec Chojnic, który ugodził nożem swego 37-letniego znajomego. Pokrzywdzony w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala. Zatrzymany przez policjantów 25-latek był pod silnym działaniem środków odurzających. Wczoraj usłyszał zarzuty, za co grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Policjanci z Chojnickiej komendy Policji pod nadzorem prokuratury ustalają szczegóły i okoliczności zajścia, do którego doszło w niedzielę rano w jednym z mieszkań na terenie Chojnic.

Policjanci kilka minut po godzinie 8.00 rano w niedzielę otrzymali zgłoszenie, że do jednego z budynków wbiegł bardzo pobudzony mężczyzna, który krzyczał, że ktoś go goni i chce go zabić. Ten sam mężczyzna po chwili wbiegł do recepcji komendy policji, kierując do policjantów te same słowa. Kontakt logiczny z mężczyzną był bardzo utrudniony, wypowiadał się chaotycznie, nielogicznie i niespójnie. Nie potrafił wskazać funkcjonariuszom, do czego tak właściwe doszło i czego się boi. Na miejsce wezwano pogotowie, które zabrało tego mężczyznę do szpitala.

Policjanci cały czas próbowali ustalić, co było przyczyną takiego zachowania mężczyzny. Z chaotycznych wypowiedzi wynikało, że chojniczanin mógł zabić człowieka. Policjanci nie czekając, natychmiast zaczęli weryfikować szczątkowe informacje, jakie wykrzykiwał 25-latek. Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy, którzy wykorzystując znajomość topografii terenu, sprawdzając opisywane budynki, ustalili miejsce, w którym doszło do przestępstwa. Po wejściu do mieszkania policjanci zobaczyli leżącego na podłodze mężczyznę. Natychmiast na miejsce wezwano służby ratunkowe, które przewiozły rannego 36-latka do szpitala oraz powiadomiono prokuratora.

Na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora pracowała grupa dochodzeniowa, kryminalni i technik kryminalistyki. Zabezpieczono różnego rodzaju ślady oraz nóż, którym prawdopodobnie został ugodzony 36-latek. Policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringów, dokładnie sprawdzili miejsce zdarzenia, przesłuchali świadków i ustalali okoliczności tego zdarzenia.

Zebrany materiał dowodowy został przekazany prokuratorowi, który wczoraj przesłuchał 25-latka i przedstawił mu zarzut usiłowania zabójstwa. Usiłowanie zabójstwa jest przestępstwem zagrożonym karą nie krótszą od 8 lat, 25 lat albo karą dożywotniego więzienia.

(KWP w Gdańsku / kp)