Zatrzymany 32-latek podejrzewany o składanie propozycji seksualnych 12-latce

Policjanci z Gdańska zatrzymali 32-letniego mężczyznę, który przez internet składał propozycje seksualne 12-latce. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, dziś zostanie przesłuchany. Materiały w tej sprawie, zostaną przekazane do prokuratury. Sprawa jest rozwojowa, materiał jest analizowany przez śledczych, na tę chwilę 32-latek najprawdopodobniej usłyszy zarzut prezentowania, udostępniania małoletniemu poniżej lat 15 treści pornograficznych w sposób umożliwiający małoletniemu zapoznanie się z nimi. Za to przestępstwo grożą 3 lata pozbawienia wolności.