Gliwiccy policjanci w akcji "Oddaj krew, uratuj życie" Data publikacji 29.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Nominowani przez zaprzyjaźnioną jednostkę z Mysłowic gliwiccy policjanci podjęli wyzwanie „Oddaj krew, uratuj życie". Wyzwanie, zapoczątkowane przez Komendę Miejską Policji w Częstochowie zgodnie z założeniami kampanii "Nasza Krew, Nasza Ojczyzna" ma na celu promowanie honorowego krwiodawstwa. Każdy z nas może pomóc innym, oddając krew.

Krew to bezcenny dar, którego nie da się wyprodukować czy kupić. By pomóc jednej osobie, potrzebna jest krew od kilku dawców. Dlatego tak ważne jest regularne oddawanie tego drogocennego płynu, by nie zabrakło go dla najbardziej potrzebujących. Wiedzą o tym również gliwiccy policjanci, wśród których kilkudziesięciu jest honorowymi i zasłużonymi dawcami, oddającymi krew regularnie – pisaliśmy o niektórych tu: 1, 2, 3

Oprócz zasłużonych w tej dziedzinie, w akcji „Oddaj krew, uratuj życie" wzięli udział ci, którzy są gotowi w każdej chwili zareagować na wezwanie.

Wspierając zbiórkę, gliwiccy policjanci oddawali krew w krwiobusie zaparkowanym 24 grudnia na placu Krakowskim oraz w centrum krwiodawstwa przy centrum onkologii. Jednocześnie do dalszego udziału w tej szlachetnej akcji nominujemy: Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach oraz Straż Miejską w Gliwicach.

Na wykonanie zadania nominowani mają czas do 20 stycznia 2021 r.

Każdy z nas może zostać bohaterem. Pamiętajmy, że oddając krew, ratujemy czyjeś życie.

Tu możesz dowiedzieć się, gdzie można oddać krew.

(KWP w Katowicach / kp)