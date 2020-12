Sprawca trzech rozbojów zatrzymany Data publikacji 30.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilkanaście godzin zajęło kryminalnym z jaworznickiej komendy zatrzymanie sprawcy rozboju. 26-latek z maczetą w ręku zaatakował 47-letniego pokrzywdzonego w jego mieszkaniu i ukradł mu 5 tys. zł. Pokrzywdzony z raną cięta trafił do szpitala. Sprawca usłyszał już zarzuty. Grozi mu 12 lat więzienia. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

W wigilię jaworzniccy policjanci otrzymali informację od pracowników szpitala o przywiezionym na izbę przyjęć mężczyźnie z raną ciętą ręki. Jak wynikało z informacji przekazanej przez pokrzywdzonego, został on zaatakowany maczetą we własnym mieszkaniu przez znanego mu mężczyznę i okradziony z pieniędzy. Napastnik zabrał mu 5 tys. zł. Informacja ta niezwłocznie trafiła do wszystkich patroli pełniących służbę w Jaworznie. Sprawca zdołał się już ukryć. Pomimo tego już po kilkunastu godzinach kryminalni zatrzymali 26-letniego mieszkańca naszego miasta. Jak się wkrótce okazało, w okresie od 19 do 24 grudnia, dokonał on trzech rozbojów względem 47-letniego poszkodowanego. W ten sposób wzbogacił się o ponad 20 tys. zł. Sprawca usłyszał już zarzuty. Na wniosek śledczych został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwo grozi mu nawet 12 lat za kratami.

(KWP w Katowicach / kp)