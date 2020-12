W terenie zabudowanym jechał z prędkością 162 km/h Data publikacji 30.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci jasielskiej drogówki przerwali brawurową jazdę 29-letniemu mieszkańcowi Jasła. W Trzcinicy, na drodze krajowej nr 28, w obszarze zabudowanym, przekroczył dozwoloną prędkość o 112 km/h. Mężczyzna stracił uprawnienia do kierowania pojazdami.

Policjanci z jasielskiej komendy w trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, systematycznie patrolują główne ciągi komunikacyjne i reagują na wykroczenia, które mogą przyczynić się do powstania wypadków drogowych. W trakcie służby prowadzą działania prewencyjne, by kierowcy pamiętali o przestrzeganiu przepisów i jechali z prędkością odpowiednią do warunków jazdy. Niestety nadal zdarza się, że policjanci muszą reagować w sposób stanowczy, szczególnie wobec piratów drogowych.

Tak też było wczoraj. Mundurowi z jasielskiej drogówki, w ramach działań prewencyjnych „Bezpieczny pieszy”, prowadzili nadzór i kontrolę nad ruchem pojazdów w ciągu drogi krajowej nr 28. W rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych zwracali szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów zarówno przez kierowców jak i niechronionych uczestników ruchu.

Około godziny 19.00, w miejscowości Trzcinica, funkcjonariusze zauważyli osobowego forda, który z dużą prędkością wyprzedzał dwa inne samochody. Kierujący nim 29-letni Jaślanin, zdążył zakończyć manewr przed przejściem dla pieszych, jednak prędkość, z jaką się poruszał była stanowczo za duża. W obszarze, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h, prędkość osobowego forda wynosiła 162 km/h. Mężczyzna został ukarany mandatem i dziesięcioma punktami karnymi. Przez najbliższe 3 miesiące nie będzie także mógł kierować pojazdami, ponieważ policjanci zatrzymali mu prawo jazdy.

Przypominamy, że w przypadku rażącego przekroczenia dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym tj. powyżej 50 km/h, policjant ujawniający takie wykroczenie w trakcie prowadzonej kontroli drogowej obligatoryjnie zatrzymuje kierowcy prawo jazdy. Po przesłaniu informacji do właściwego starosty zostaje wydana decyzja administracyjna skutkująca zatrzymaniem prawa jazdy za pierwszym razem na 3 miesiące. Ujawnienie sytuacji ponownego kierowania pojazdem w powyższym 3 - miesięcznym okresie, oznacza jego wydłużenie do 6 miesięcy. Kolejna wpadka kierowania bez prawa jazdy skutkuje zaś cofnięciem uprawnień.

(KWP w Rzeszowie / kp)