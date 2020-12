2-letnia dziewczynka połknęła baterię. Do szpitala pomogli jej dotrzeć policjanci grupy SPEED Data publikacji 30.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Tuż przed świętami Bożego Narodzenia funkcjonariusze sądeckiej drogówki pełniący służbę w ramach grupy SPEED przeprowadzili niecodzienną interwencję – pilotowali do szpitala samochód wiozący 2-letnie dziecko, które pilnie potrzebowało pomocy medycznej.

23 grudnia br. około godziny 19, dwóch policjantów Wydziału Ruchu Drogowego sądeckiej komendy przejeżdżając przez Brzezną zauważyło pojazd, który w terenie zabudowanym poruszał się z nadmierną prędkością. Po zatrzymaniu samochodu do kontroli drogowej kierowca volkswagena poinformował, że bardzo spieszy się do szpitala z 2-letnią córeczką, która połknęła baterię. Zdenerwowany mężczyzna obawiał się o zdrowie dziewczynki, dlatego policjanci błyskawicznie podjęli decyzję, aby pomóc jej w jak najszybszym i bezpiecznym dotarciu do sądeckiego szpitala.

Funkcjonariusze poinformowali o zdarzeniu oficera dyżurnego, włączyli świetlne i dźwiękowe sygnały uprzywilejowania i eskortowali samochód wiozący 2-latkę. W ciągu kilku minut dziewczynka dotarła do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, gdzie czekał już na nią ratownik medyczny, po czym szybko trafiła pod opiekę lekarzy.

(KWP w Krakowie / kp)