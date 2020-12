Czujny na i po służbie – Policjant w czasie wolnym zatrzymał złodzieja Data publikacji 30.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Podkomisarz Mariusz Strzępek - Kierownik Sekcji Zabezpieczenia Autostrady Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, w czasie wolnym od służby zatrzymał mężczyznę, który ukradł artykuły spożywcze w jednym ze sklepów. Funkcjonariusz robiąc zakupy z synem zauważył dziwne zachowanie klienta, który opuścił sklep nie płacą za produkty. Dzięki interwencji policjanta mężczyzna poniósł konsekwencje prawne, a skradzione przedmioty wróciły na półki.

Służba w policyjnym mundurze to misja, którą doskonale rozumie podkomisarz Mariusz Strzępek. Kierownik Sekcji Zabezpieczenia Autostrady Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim codziennie dba o bezpieczeństwa na lubuskich drogach i strzeże przestrzegania prawa przez kierowców. Jak pokazuje ostatnia sytuacja, nie tylko ma „nosa” do eliminowania drogowych piratów, ale także do zatrzymywania sklepowych złodziei.

Policjant udowodnił to 21 grudnia br., gdy w czasie wolnym od służby robił, wspólnie z synem, zakupy w jednym z międzyrzeckich marketów. Wtedy zauważył jak między sklepowymi regałami chodzi mężczyzna, który ciągle się rozgląda i wygląda na zdenerwowanego. Funkcjonariusz przyglądał się dziwnemu klientowi, jednak podczas gdy płacił za zakupy, ten zniknął mu na chwilę z oczu. Policjant z synem wyszedł ze sklepu i wtedy zauważył jak opuszcza go także wspomniany mężczyzna. Za nim wybiegły z kolei pracownice, które krzyczały aby ten się zatrzymał i zapłacił za zakupy. Policjant natychmiast zareagował na tę sytuację. Podszedł do klienta, przedstawił mu się i okazał policyjną legitymację. Funkcjonariusz nakazał mężczyźnie, aby ten wrócił do sklepu w celu wyjaśnienia sytuacji. Tam podczas rozmowy okazało się, że zabrał on kilka produktów spożywczych, za które nie zapłacił. Podkomisarz Mariusz Strzępek w związku z tym wezwał na miejsce patrol Policji, który nałożył na mężczyznę mandat karny. Dzięki czujności i zaangażowaniu policjanta, złodziej poniósł konsekwencje swojego zachowania, a skradzione produkty wróciły na sklepowe półki.

